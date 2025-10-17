Ищете, где припарковаться в Киеве? Как быстро найти свободные места онлайн

Проверить наличие свободных мест на парковках для транспортных средств жители столицы могут "в несколько кликов" - с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали, что найти место для парковки транспортного средства жители столицы могут с помощью приложения "Киев Цифровой".
Сервис проверки свободных паркомест:
"Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно открыть карту парковок в приложении и выбрать нужную локацию", - объяснили гражданам.
Уточняется, что для удобства водителей заполненность отображается цветами:
Согласно информации КГГА, сегодня в столице работает 330 парковочных площадок. Из них 200 - расположены в первой парковочной зоне.
"К сервису отображения свободных мест в приложении "Киев Цифровой" уже подключили 83 парковочные площадки, оборудованные 219 камерами", - рассказали украинцам.
Отмечается, что они фиксируют заполненность в режиме реального времени, благодаря чему пользователи видят актуальную информацию непосредственно на карте.
Сообщается также, что город постепенно расширяет покрытие:
"Такой подход позволяет постепенно интегрировать сервис во все парковочные зоны столицы, чтобы каждый водитель мог заранее узнать, где есть свободное место для авто", - объяснили в КГГА.
В завершение в Департаменте призвали водителей:
Напомним, "Киев Цифровой" - государственное мобильное приложение для жителей Киева.
Оно объединяет в себе городские сервисы и предоставляет доступ ко многим полезным услугам - оплате транспорта, информации о чрезвычайных ситуациях (воздушные тревоги, отключение света), услугам ЖКХ, парковкам, записи в ЦНАП, голосованиям за петиции и т.д.
