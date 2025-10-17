RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Ищете, где припарковаться в Киеве? Как быстро найти свободные места онлайн

Жители Киева могут найти свободные места на парковках в режиме реального времени (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Проверить наличие свободных мест на парковках для транспортных средств жители столицы могут "в несколько кликов" - с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как найти свободные места на парковках Киева

В КГГА рассказали, что найти место для парковки транспортного средства жители столицы могут с помощью приложения "Киев Цифровой".

Сервис проверки свободных паркомест:

  • действует в разделе "Почасовая парковка";
  • отображает заполненность парковок в режиме реального времени.

"Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно открыть карту парковок в приложении и выбрать нужную локацию", - объяснили гражданам.

Уточняется, что для удобства водителей заполненность отображается цветами:

  • зеленый - свободно более 70% мест;
  • желтый - свободно 40-70%;
  • красный - остались последние места;
  • серый - все места заняты.

Сколько парковок уже подключены к приложению

Согласно информации КГГА, сегодня в столице работает 330 парковочных площадок. Из них 200 - расположены в первой парковочной зоне.

"К сервису отображения свободных мест в приложении "Киев Цифровой" уже подключили 83 парковочные площадки, оборудованные 219 камерами", - рассказали украинцам.

Отмечается, что они фиксируют заполненность в режиме реального времени, благодаря чему пользователи видят актуальную информацию непосредственно на карте.

Сообщается также, что город постепенно расширяет покрытие:

  • 19 парковочных площадок уже имеют 100% охват камер;
  • 22 - показывают более 50% мест;
  • 10 - показывают более 30% мест;
  • на 32 площадках - пока работает частичное покрытие (до 30%).

"Такой подход позволяет постепенно интегрировать сервис во все парковочные зоны столицы, чтобы каждый водитель мог заранее узнать, где есть свободное место для авто", - объяснили в КГГА.

В завершение в Департаменте призвали водителей:

  • соблюдать правила стоянки;
  • делиться отзывами о пользовании сервисом в приложении (что поможет сделать Киев еще более удобным).

Напомним, "Киев Цифровой" - государственное мобильное приложение для жителей Киева.

Оно объединяет в себе городские сервисы и предоставляет доступ ко многим полезным услугам - оплате транспорта, информации о чрезвычайных ситуациях (воздушные тревоги, отключение света), услугам ЖКХ, парковкам, записи в ЦНАП, голосованиям за петиции и т.д.

Ранее мы рассказывали, что в приложении "Киев Цифровой" появилась Карта доступности объектов, которая поможет киевлянам ориентироваться в безбарьерности городских учреждений

Кроме того, в Киеве запустили "Квартирный учет" онлайн, полезный для горожан и ВПЛ.

Читайте также про правила парковки, о которых водителям нельзя забывать, и где именно оставлять транспортное средство категорически запрещено.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАвтомобильное движениеСоветы водителямПриложениеПриложениеВождение