Ищете, где припарковаться в Киеве? Как быстро найти свободные места онлайн

Проверить наличие свободных мест на парковках для транспортных средств жители столицы могут "в несколько кликов" - с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как найти свободные места на парковках Киева

В КГГА рассказали, что найти место для парковки транспортного средства жители столицы могут с помощью приложения "Киев Цифровой".

Сервис проверки свободных паркомест:

действует в разделе "Почасовая парковка";

отображает заполненность парковок в режиме реального времени.

"Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно открыть карту парковок в приложении и выбрать нужную локацию", - объяснили гражданам.

Уточняется, что для удобства водителей заполненность отображается цветами:

зеленый - свободно более 70% мест;

желтый - свободно 40-70%;

красный - остались последние места;

серый - все места заняты.

Сколько парковок уже подключены к приложению

Согласно информации КГГА, сегодня в столице работает 330 парковочных площадок. Из них 200 - расположены в первой парковочной зоне.

"К сервису отображения свободных мест в приложении "Киев Цифровой" уже подключили 83 парковочные площадки, оборудованные 219 камерами", - рассказали украинцам.

Отмечается, что они фиксируют заполненность в режиме реального времени, благодаря чему пользователи видят актуальную информацию непосредственно на карте.

Сообщается также, что город постепенно расширяет покрытие:

19 парковочных площадок уже имеют 100% охват камер;

22 - показывают более 50% мест;

10 - показывают более 30% мест;

на 32 площадках - пока работает частичное покрытие (до 30%).

"Такой подход позволяет постепенно интегрировать сервис во все парковочные зоны столицы, чтобы каждый водитель мог заранее узнать, где есть свободное место для авто", - объяснили в КГГА.

В завершение в Департаменте призвали водителей: