ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ищете, где припарковаться в Киеве? Как быстро найти свободные места онлайн

Пятница 17 октября 2025 10:04
UA EN RU
Ищете, где припарковаться в Киеве? Как быстро найти свободные места онлайн Жители Киева могут найти свободные места на парковках в режиме реального времени (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Проверить наличие свободных мест на парковках для транспортных средств жители столицы могут "в несколько кликов" - с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как найти свободные места на парковках Киева

В КГГА рассказали, что найти место для парковки транспортного средства жители столицы могут с помощью приложения "Киев Цифровой".

Сервис проверки свободных паркомест:

  • действует в разделе "Почасовая парковка";
  • отображает заполненность парковок в режиме реального времени.

"Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно открыть карту парковок в приложении и выбрать нужную локацию", - объяснили гражданам.

Уточняется, что для удобства водителей заполненность отображается цветами:

  • зеленый - свободно более 70% мест;
  • желтый - свободно 40-70%;
  • красный - остались последние места;
  • серый - все места заняты.

Сколько парковок уже подключены к приложению

Согласно информации КГГА, сегодня в столице работает 330 парковочных площадок. Из них 200 - расположены в первой парковочной зоне.

"К сервису отображения свободных мест в приложении "Киев Цифровой" уже подключили 83 парковочные площадки, оборудованные 219 камерами", - рассказали украинцам.

Отмечается, что они фиксируют заполненность в режиме реального времени, благодаря чему пользователи видят актуальную информацию непосредственно на карте.

Сообщается также, что город постепенно расширяет покрытие:

  • 19 парковочных площадок уже имеют 100% охват камер;
  • 22 - показывают более 50% мест;
  • 10 - показывают более 30% мест;
  • на 32 площадках - пока работает частичное покрытие (до 30%).

"Такой подход позволяет постепенно интегрировать сервис во все парковочные зоны столицы, чтобы каждый водитель мог заранее узнать, где есть свободное место для авто", - объяснили в КГГА.

В завершение в Департаменте призвали водителей:

  • соблюдать правила стоянки;
  • делиться отзывами о пользовании сервисом в приложении (что поможет сделать Киев еще более удобным).

Напомним, "Киев Цифровой" - государственное мобильное приложение для жителей Киева.

Оно объединяет в себе городские сервисы и предоставляет доступ ко многим полезным услугам - оплате транспорта, информации о чрезвычайных ситуациях (воздушные тревоги, отключение света), услугам ЖКХ, парковкам, записи в ЦНАП, голосованиям за петиции и т.д.

Ранее мы рассказывали, что в приложении "Киев Цифровой" появилась Карта доступности объектов, которая поможет киевлянам ориентироваться в безбарьерности городских учреждений

Кроме того, в Киеве запустили "Квартирный учет" онлайн, полезный для горожан и ВПЛ.

Читайте также про правила парковки, о которых водителям нельзя забывать, и где именно оставлять транспортное средство категорически запрещено.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Автомобильное движение Советы водителям Приложение Приложение Вождение
Новости
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит