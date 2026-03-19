Ищет помощь на востоке? Трамп хочет приобщить Японию к войне против Ирана

13:00 19.03.2026 Чт
2 мин
Какую поддержку от Японии может запросить президент США?
aimg Константин Широкун
Фото: Дональд Трамп и Санаэ Такаичи (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп хочет привлечь Японию к участию в военном конфликте против Ирана на фоне отсутствия должной поддержки со стороны европейских союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп обещает уничтожить газовое месторождение "Южный Парс", если Иран снова атакует Катар

Отмечается, что Трамп может использовать встречу в Белом доме с премьер-министром Японии, чтобы настаивать на помощи в войне против Ирана, что поставит Санае Такаичи в неудобное положение, поскольку Токио взвешивает, какую поддержку страна может предоставить своему союзнику.

Ранее Трамп раскритиковал союзников за их умеренную поддержку американо-израильской военной кампании и заявил, что США не нуждаются ни в какой помощи. Однако он все еще настаивает на большем количестве кораблей для разминирования и сопровождения танкеров через Ормузский пролив.

В понедельник Такаичи заявила парламенту, что Япония не получала никакого официального запроса от Соединенных Штатов, но проверяет объем возможных действий в рамках своей конституции.

В среду американские разведывательные службы создали еще больше потенциальных неудобств для Такаичи, заявив, что ее замечания, сделанные в прошлом году в поддержку Тайваня, ознаменовали "значительный сдвиг" для японского лидера.

Такаичи утверждала, что ее позиция, которая привела к резкому ухудшению отношений Токио с Пекином, соответствует давней политике Японии.

Япония также ожидает, что Трамп попросит Токио производить или совместно разрабатывать ракеты, которые могли бы помочь восстановить запасы американских боеприпасов, истощенные войной в Иране и вторжением РФ в Украину.

Трамп не планирует завершать операцию в Иране?

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон еще не готов заканчивать операцию в Иране, но сделает это в ближайшем будущем.

Также он публично раскритиковал Иран за блокирование Ормузского пролива. Он считает, что блокада этого стратегического важного пути является нечестной, поскольку США уже победили в войне против Ирана.

Еще важно отметить, что по словам Трампа, США в контексте этой операции получили "большую поддержку" от стран Ближнего Востока, но "практически не получили" поддержки от НАТО.

