Ищет помощь на востоке? Трамп хочет приобщить Японию к войне против Ирана
Президент США Дональд Трамп хочет привлечь Японию к участию в военном конфликте против Ирана на фоне отсутствия должной поддержки со стороны европейских союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Трамп может использовать встречу в Белом доме с премьер-министром Японии, чтобы настаивать на помощи в войне против Ирана, что поставит Санае Такаичи в неудобное положение, поскольку Токио взвешивает, какую поддержку страна может предоставить своему союзнику.
Ранее Трамп раскритиковал союзников за их умеренную поддержку американо-израильской военной кампании и заявил, что США не нуждаются ни в какой помощи. Однако он все еще настаивает на большем количестве кораблей для разминирования и сопровождения танкеров через Ормузский пролив.
В понедельник Такаичи заявила парламенту, что Япония не получала никакого официального запроса от Соединенных Штатов, но проверяет объем возможных действий в рамках своей конституции.
В среду американские разведывательные службы создали еще больше потенциальных неудобств для Такаичи, заявив, что ее замечания, сделанные в прошлом году в поддержку Тайваня, ознаменовали "значительный сдвиг" для японского лидера.
Такаичи утверждала, что ее позиция, которая привела к резкому ухудшению отношений Токио с Пекином, соответствует давней политике Японии.
Япония также ожидает, что Трамп попросит Токио производить или совместно разрабатывать ракеты, которые могли бы помочь восстановить запасы американских боеприпасов, истощенные войной в Иране и вторжением РФ в Украину.
Трамп не планирует завершать операцию в Иране?
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон еще не готов заканчивать операцию в Иране, но сделает это в ближайшем будущем.
Также он публично раскритиковал Иран за блокирование Ормузского пролива. Он считает, что блокада этого стратегического важного пути является нечестной, поскольку США уже победили в войне против Ирана.
Еще важно отметить, что по словам Трампа, США в контексте этой операции получили "большую поддержку" от стран Ближнего Востока, но "практически не получили" поддержки от НАТО.