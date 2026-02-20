Штучний інтелект на НМТ? Чи "допустять" його до створення тестів і перевірки знань

Питання щодо "допуску" штучного інтелекту до НМТ стають дедалі популярнішими, тож в УЦОЯО розповіли, чи зміниться щось для учасників випробування найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко в інтерв'ю "Освіторії".
Вакуленко розповіла, що штучний інтелект (ШІ):
"Відповідальність за кожне тестове завдання несуть конкретні люди, які знають зміст і способи викладання тих чи тих дисциплін в українських школах", - наголосила експерт.
Вона уточнила, що в УЦОЯО при цьому:
У майбутньому, за словами Вакуленко, заплановано долучити штучний інтелект "для додаткової перевірки розгорнутих відповідей вступників на тестові завдання".
"Коли повернемося до більш класичного варіанта тестування, тобто до моделі з відкритими відповідями", - пояснила спеціаліст.
Вона додала, що саме тоді можна буде (принаймні на рівні експерименту), "використати ШІ як третього екзаменатора".
"Щоб перевірити адекватність такого оцінювання", - додала очільниця УЦОЯО.
Насамкінець Вакуленко нагадала, що в попередні роки (2022-2023) в межах НМТ траплялись випадки:
Через це УЦОЯО (починаючи з 2022 року) поступово розробляє та впроваджує процедури, "покликані забезпечити, з одного боку, збереження тестових матеріалів, з іншого - рівність усіх учасників вступних випробувань".
Серед таких заходів, зокрема:
