Реєстрація на НМТ-2026: як подати заявку і через які документи можуть відмовити
В Україні вже 5 березня стартує реєстрація на НМТ. Ключовою умовою для успішної подачі заявки є наявність документа, що посвідчує особу. Вступникам, які досі не мають паспорта, радять оформити його якнайшвидше.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Терміни реєстрації: з 5 березня до 2 квітня 2026 року.
- Основний документ: ID-картка або паспорт-книжечка.
- Альтернатива: зареєструватися можна також за закордонним паспортом або водійським посвідченням.
- Спрощений варіант: через застосунок "Дія" завантажувати копії документів не потрібно.
- Важливо: виготовлення першої ID-картки займає 20 робочих днів, тому подаватися на неї треба вже зараз.
Як створити персональний кабінет
Реєстрація проходить на сайті УЦОЯО. Під час створення е-кабінету вступник має:
- Внести дані документа (тип, серію та номер).
- Завантажити чіткі фото- або сканкопії (у форматі .png або .jpg, розміром до 1 Мб).
Вимоги до копій:
- Паспорт-книжечка: фото розвороту з ПІБ, датою народження та даними документа.
- ID-картка: фото сторони, що містить основну інформацію про власника.
- Якість: текст має бути розбірливим, а зображення - повнорозмірним (без обрізаних країв).
Реєстрація через "Дію"
Найшвидший спосіб створити кабінет - скористатися інтеграцією із застосунком "Дія". У такому разі ідентифікація проходить автоматично, і вступнику не потрібно власноруч завантажувати копії паспорта та картки платника податків.
Які ще документи підходять для реєстрації
Якщо у вступника з певних причин немає внутрішнього паспорта, він може скористатися такими документами:
- Закордонний паспорт;
- Посвідчення водія;
- Тимчасове посвідчення громадянина України;
- Дипломатичний або службовий паспорт.
Порада для випускників 11 класів: Якщо вам виповнилося 14 років і ви ще не маєте паспорта, негайно зверніться до підрозділів ДМС. Без документа, що посвідчує особу, реєстрація на іспит буде неможливою.
Через що можуть відмовити в реєстрації
Щоб ваша заявка не була відхилена фахівцями УЦОЯО, зверніть увагу на критичні моменти:
-
Відсутність ID-картки: якщо вступнику виповнилося 14 років, він зобов’язаний мати паспорт. Свідоцтво про народження не є підставою для реєстрації. Оскільки виготовлення ID-картки займає 20 робочих днів, оформлювати її потрібно вже зараз.
-
Неякісні фотокопії: зображення документа має бути чітким, повнорозмірним (усі краї документа мають бути видимі) та розбірливим. Якщо частина тексту перекрита пальцями або засвічена спалахом - заявку забракують.
-
Неправильний формат або розмір: файли мають бути лише у форматі .png або .jpg та не перевищувати 1 Мб.
-
Неповний пакет для "паспортів-книжечок": необхідно завантажити розворот, де вказано серію, номер, ПІБ та дату народження. Відсутність однієї з цих сторінок призведе до відмови.
