Головна » Життя » Освіта

Реєстрація на НМТ-2026: як подати заявку і через які документи можуть відмовити

Понеділок 09 лютого 2026 08:00
Реєстрація на НМТ-2026: як подати заявку і через які документи можуть відмовити Коли і як можна зареєструватись на НМТ-2026 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні вже 5 березня стартує реєстрація на НМТ. Ключовою умовою для успішної подачі заявки є наявність документа, що посвідчує особу. Вступникам, які досі не мають паспорта, радять оформити його якнайшвидше.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Читайте також: З'явився календар НМТ-2026: коли реєструватись, складати тести та дізнатись свої бали

Головне:

  • Терміни реєстрації: з 5 березня до 2 квітня 2026 року.
  • Основний документ: ID-картка або паспорт-книжечка.
  • Альтернатива: зареєструватися можна також за закордонним паспортом або водійським посвідченням.
  • Спрощений варіант: через застосунок "Дія" завантажувати копії документів не потрібно.
  • Важливо: виготовлення першої ID-картки займає 20 робочих днів, тому подаватися на неї треба вже зараз.

Як створити персональний кабінет

Реєстрація проходить на сайті УЦОЯО. Під час створення е-кабінету вступник має:

  • Внести дані документа (тип, серію та номер).
  • Завантажити чіткі фото- або сканкопії (у форматі .png або .jpg, розміром до 1 Мб).

Вимоги до копій:

  • Паспорт-книжечка: фото розвороту з ПІБ, датою народження та даними документа.
  • ID-картка: фото сторони, що містить основну інформацію про власника.
  • Якість: текст має бути розбірливим, а зображення - повнорозмірним (без обрізаних країв).

Реєстрація через "Дію"

Найшвидший спосіб створити кабінет - скористатися інтеграцією із застосунком "Дія". У такому разі ідентифікація проходить автоматично, і вступнику не потрібно власноруч завантажувати копії паспорта та картки платника податків.

Які ще документи підходять для реєстрації

Якщо у вступника з певних причин немає внутрішнього паспорта, він може скористатися такими документами:

  • Закордонний паспорт;
  • Посвідчення водія;
  • Тимчасове посвідчення громадянина України;
  • Дипломатичний або службовий паспорт.

Порада для випускників 11 класів: Якщо вам виповнилося 14 років і ви ще не маєте паспорта, негайно зверніться до підрозділів ДМС. Без документа, що посвідчує особу, реєстрація на іспит буде неможливою.

Через що можуть відмовити в реєстрації

Щоб ваша заявка не була відхилена фахівцями УЦОЯО, зверніть увагу на критичні моменти:

  • Відсутність ID-картки: якщо вступнику виповнилося 14 років, він зобов’язаний мати паспорт. Свідоцтво про народження не є підставою для реєстрації. Оскільки виготовлення ID-картки займає 20 робочих днів, оформлювати її потрібно вже зараз.

  • Неякісні фотокопії: зображення документа має бути чітким, повнорозмірним (усі краї документа мають бути видимі) та розбірливим. Якщо частина тексту перекрита пальцями або засвічена спалахом - заявку забракують.

  • Неправильний формат або розмір: файли мають бути лише у форматі .png або .jpg та не перевищувати 1 Мб.

  • Неповний пакет для "паспортів-книжечок": необхідно завантажити розворот, де вказано серію, номер, ПІБ та дату народження. Відсутність однієї з цих сторінок призведе до відмови.

Читайте також про те, що у 2026 році мінімальний конкурсний бал для вступу до закладів вищої освіти визначатимуть самі університети у своїх Правилах прийому. Виняток становитиме низка спеціальностей, для яких діятимуть фіксовані вимоги.

Раніше ми писали про те, що у вступній кампанії-2026 абітурієнтам планують скоротити кількість заяв до вишів із 15 до 12: до 5 - на бюджет і до 7 - на контракт. Усі заяви матимуть обов’язкову пріоритетність, яку не можна змінити.

