Ринок праці в епоху штучного інтелекту: хто з українців може залишитися без роботи

Про те, як штучний інтелект (ШІ) все активніше входить у наше життя, поступово виконує більше роботи замість людей та чи може він витіснити деяких спеціалістів із ринку праці – у колонці HR-експертки, кар'єрної консультантки Тетяни Пашкіної для РБК-Україна.

Декілька століть тому відбулася промислова революція – вироби ремісників знецінювалися, бо почали конкурувати з промисловим виробництвом. Їхня продукція виявилася більше дешевою шляхом зростання продуктивності обладнання – машина була більш продуктивною, не перебувала в поганому гуморі, не хворіла, а технічні несправності можна було відремонтувати досить швидко за стандартними методиками.

Аби хоч якось зупинити цю навалу, що розоряла їх сім’ї, деякі робітники вдалися до руйнування машин, яке згодом назвали луддизмом – за іменем легендарного підмайстра Неда Лудда (англ. Ludd), який зруйнував свій верстат.

Рух луддитів був досить потужним, і охопив не тільки Ноттінгем та Шеффілд, але й Ланкашир, Вілтшир та інші графства. Уряд навіть мусив наслати проти бунтівників військо та вводити смертне покарання для 17 ватажків, а ще тисячі людей вислати до колоній. Це протистояння тривало майже піввіку і залишилося в історії не тільки терміном, але й прикладом організованого супротиву тому, що пізніше назвуть технічним прогресом.

Аналогія із сьогоденням

Ситуація з просуванням ШІ на ринок праці дуже нагадує справу луддитів. Тільки без військових дій. Сьогодні революція скоріше віртуальна – вона відбувається не з виробами у фізичному сенсі, але з продуктами більше інформаційними або зі сфери послуг. Відбувається це без спротиву, досить швидко і, навіть, несподівано.

Так, іноді працівники охоче долучають до робочих справ ШІ, віддаючи йому купу задач і вдячні, що не треба тепер втрачати багато часу на пошук, сортування та аналіз інформації.

Водночас це означає скорочення обсягу цих робіт у форматі оплачуваної праці для людей.

ШІ зробить це швидше і за менші гроші.

Тому, все не так однозначно, і багато видатних людей не готові до безконтрольного залучення ШІ в усі сфери життя, попри іноді вражаючі результати такої співпраці. Зокрема, Юваль Ной Харарі неодноразово підкреслював, що розвиток різних систем штучного інтелекту призведе до того, що вони отримають необмежений вплив на думки та світогляд людей, які використовують ШІ як "оракула" та єдине джерело інформації, якої потребують.

У 2022 році було проведено опитування про майбутні ризики використання штучного інтелекту, в рамках якого опитали понад 700 провідних вчених і дослідників, які стоять за провідними компаніями в галузі ШІ. Половина респондентів заявили, що існує 10-відсоткова або навіть вища ймовірність вимирання людства (або аналогічного постійного та серйозного погіршення його стану) через майбутні системи ШІ.

Що станеться з ринком праці

Якщо від глобальних очікувань повернутися на ринок праці, вже є прецеденти, коли ШІ витісняє фахівців.

За прогнозами аналітиків Goldman Sachs, в найближчі десять років штучний інтелект може призвести до втрати 300 мільйонів робочих місць в усьому світі.

На відміну від попередників-луддитів, це не про промислове виробництво. Тепер ШІ замінить фахівців, що обробляють великі масиви даних та генерують нові ідеї – це можуть бути фахівці з графічного дизайну чи візуального мистецтва, юристи та банкіри, що працюють з документацією, перекладачі, аналітики та навіть лікарі і фармацевти.

У яких сферах ШІ загрожує людям найбільше

В якості "ягня на заклання" розглянемо професію дизайнера. Натхнення тепер вартує значно менше, бо потребує часу, відповідного емоційного стану і геть не гарантує результату. А ось базові алгоритми ШІ аналізують мільйони зображень в різних стилях і напрямках, що дозволяє штучному інтелекту не тільки миттєво освоювати необхідну естетику, але й генерувати свої варіанти пристойної якості за непристойно короткий проміжок часу.

Судячи з даних зі світу виробників комп’ютерних ігор, це вже поступово відбувається – керівники студій змушують своїх співробітників працювати з ШІ або ж звільняють, щоб скоротити витрати. Як результат – у 2023 році звільнили 10 500 працівників ігрової індустрії, а в цього року – вже 11 000 фахівців, і процес скорочень продовжується.

Опитування Game Developers Conference (GDC) показало, що 49% з понад 3000 респондентів заявили, що на їхніх робочих місцях використовується ШІ. Це було б ніби добре, але 80% вказали, що мають етичні проблеми з приводу його використання. Тобто це не просто зменшення рутини в обов’язках працівників, аби підняти їх продуктивність…

Нещодавній звіт консалтингової компанії CVL Economics показав: майже 90% компаній-виробників відеоігор уже впровадили ШІ, що дозволить зробити внесок у більш ніж 50% процесу розробки ігор у найближчі 5-10 років. Тому, перш ніж долучатися до гейм-індустрії в якості дизайнера, варто подумати – чи довгою виявиться ця співпраця.

Які сфери менш ризикові

Поки в прогнозах кажуть, що менший ризик витіснення у посад, що потребують складних взаємовідносин та соціальних комунікацій – наприклад, у медсестер, психологів, бізнес-консультантів, журналістів-розслідувачів. Більша затребуваність буде у "приборкувачів ШІ" – фахівців, які вміло використовують переваги ШІ. Це можуть бути не просто інструктори з ШІ, або тренери відповідних курсів, це вже звичні нам спеціалісти з машинного навчання, аналітики інформаційної безпеки тощо.

Як не дивно, в безпеці будуть ті самі "жертви луддитів", тобто фахівці робітничих професій, але ті, хто майже кожного дня розв’язує нестандартні завдання, таким чином залишаючи ШІ "за спиною", або ті, хто програмує обладнання, працює над його ремонтом, особливо над нестандартними запитами.

Мова не йде про скорочення ринку праці. Зникнення певних професій на 100% неможливе. Найбільш вірогідний варіант – їх трансформація та "переміщення" на наступний рівень співпраці з обладнанням – тепер із включенням ШІ.

Нам вже пророкували катастрофи під час технологічних та інформаційних апгрейдів минулих років – наприклад, у 2017 році Gartner обіцяла, що ШІ залишить без роботи 1,8 млн людей, але одночасно буде створено 2,3 млн нових робочих місць.

Як вижити в епоху ШІ

Що робити, якщо ваша професія у зоні ризику, а ви не хочете змінювати фах? Тоді доведеться трохи "прокачати" свій портфель професійних навичок, додавши в нього успішну взаємодію з ШІ. Тепер це затребуваний запит серед роботодавців.

Не треба відкладати "перехід до ШІ" до нових віників, бо технології наразі дуже швидко змінюються, і варто опановувати їх поступово.

Аби не видихнутися раніше фінішу, не варто пробувати все підряд, навіть "хіти" – зараз з'являється багато нових ШІ – інструментів, треба обрати пул "саме своїх".

Для цього потрібно об’єктивно оцінити, які робочі завдання не тільки займають багато часу або постійно повторюються, але можуть бути оптимізовані за допомогою ШІ. І під ці завдання підбирайте інструменти, що зможуть спростити вашу працю.

Добре, коли ви не тільки знайдете підходящий інструмент, але й коло однодумців, що допоможуть вам оволодіти ним. Або просто якісь рекомендації в соцмережах від гуру, уроки або майстер-класи від більш просунутих користувачів ШІ, форуми або обговорення в соцмережах. Підписуйтеся, відслідковуйте тренди.

Краще, коли це виглядатиме як алгоритм – знайти певне конкретне завдання, яке потрібно покращити за допомогою ШІ, обрати підходящі 1-2 інструменти, спробувати ними подолати проблему. Зробити роботу над помилками, якщо щось не вдалося з першого разу. Мати завжди на увазі кінцеву ціль взаємодії з ШІ і не розпорошуватися на цікавинки. Досягнути вирішення завдання. Оцінити якість виконання та що можна було б покращити наступного разу. Обрати наступне завдання.

ШІ поступово входить в наше життя не тільки як розвага, але і як робочий інструмент. Не торкаючись етичних моментів взаємодії, варто розуміти, що робочі завдання можуть стати легшими або більш креативними за рахунок того, що складання чернеток, списків, аналіз певних масивів даних, базові тексти в презентацію та це купу рутиного мотлоху можна перевантажити "на плечі ШІ". Звісно, якісно ставлячи запити та не менш ретельно контролюючи результати співпраці.