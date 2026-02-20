Искусственный интеллект на НМТ? "Допустят" ли его к созданию тестов и проверке знаний

Вопрос насчет "допуска" искусственного интеллекта к НМТ становится все популярнее, поэтому в УЦОКО рассказали, изменится ли что-то для участников испытания в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко в интервью "Освитории".
Вакуленко рассказала, что искусственный интеллект (ИИ):
"Ответственность за каждое тестовое задание несут конкретные люди, которые знают содержание и способы преподавания тех или иных дисциплин в украинских школах", - подчеркнула эксперт.
Она уточнила, что в УЦОКО при этом:
В будущем, по словам Вакуленко, планируется привлечь искусственный интеллект "для дополнительной проверки развернутых ответов поступающих на тестовые задания".
"Когда вернемся к более классическому варианту тестирования, то есть к модели с открытыми ответами", - объяснила специалист.
Она добавила, что именно тогда можно будет (по крайней мере на уровне эксперимента), "использовать ИИ как третьего экзаменатора".
"Чтобы проверить адекватность такого оценивания", - добавила руководительница УЦОКО.
В завершение Вакуленко напомнила, что в предыдущие годы (2022-2023) в рамках НМТ были случаи:
Поэтому УЦОКО (начиная с 2022 года) постепенно разрабатывает и внедряет процедуры, "призванные обеспечить, с одной стороны, сохранение тестовых материалов, с другой - равенство всех участников вступительных испытаний".
Среди таких мер, в частности:
