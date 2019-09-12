Штрафы за еврономера: что изменится для владельцев нерастаможенных авто

Верховная рада в четверг приняла закон, которым на три месяца отсрочила штрафы для владельцев нерастаможенных авто.

Санкции к водителям начали применять с 22 августа, когда закончился льготный период, установленный еще прошлым созывом парламента. Но, несмотря на то, что закон прямо обязывал полицию штрафовать нарушителей, правоохранители не спешили делать это массово.

Экс-замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, недавно назначенный Генпрокурором, ранее пояснял, что штрафы взыматься не будут, поскольку Нацполиция не получила доступ к базам автомобилей, нарушивших режим транзита или временного ввоза.

Тем не менее уже 22 августа штраф в размере 8,5 тыс. гривен был выписан водителю на еврономерах под Кропивницким. Всего, по данным ГФС, с 22 августа по 4 сентября составлено 243 протокола о нарушении таможенных правил в отношении владельцев авто на еврономерах.

Принятый парламентом проект закона президент Владимир Зеленский внес в парламент 29 августа. По информации РБК-Украина, Руслан Рябошапка за день до этого на встрече с фракцией "Слуга народа" настаивал, чтобы документ был принят в первый пленарный день работы новой Рады, чтобы избежать возможных протестов "евробляхеров" в правительственном квартале столицы. Но в ночь на 30 августа парламент отправил законопроект об отсрочке штрафов на доработку в профильный комитет.

Условия растаможки и суммы штрафов

В ноябре прошлого года парламент принял закон, которым установил новые правила растаможки подержанных автомобилей и предусмотрел штрафные санкции за нарушение сроков временного ввоза или транзита.

Ставки акцизов на растаможку авто снизились. Но появился коэффициент, учитывающий возраст автомобиля. Чем машина старше, тем ее растаможка – дороже. Чтобы растаможить автомобиль в возрасте от 10-15 лет, потребуется уплатить сумму, иногда превышающую стоимость самого автомобиля. Тогда как авто в возрасте до 5-7 лет, в сравнении с более старыми машинами, завозить в Украину стало дешевле.

В ноябре также было отменено требование по экологическому стандарту Евро-5 и Евро-6 для легковых автомобилей. В результате чего появилась легальная возможность завозить в Украину авто старше 2009-2010 года выпуска.

До 22 февраля действовал льготный период растаможки. В течение 90 дней можно было уплатить акциз со скидкой 50%. С февраля по май скидка не действовала, но растаможка давно ввезенных авто продолжилась в режиме без штрафов.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение сроков растаможки? За превышение срока режима транзита и временного ввоза от 10 и более 30 дней установлен штраф от 8,5 тыс. до 85 и 170 тыс. гривен. Также прописана ответственность за передачу авто другому лицу и использование такого авто в коммерческих целях. Штраф в таких случаях составит 34 тыс. грн.

Перед президентскими выборами Рада приняла закон, которым дала больше времени для растаможки "евроблях" – до 22 августа. И уже с этой даты ГФС и полиция должны были штрафовать владельцев нерастаможенных авто.

Президент Владимир Зеленский, придя к власти, во время своего визита в Закарпатскую область пообещал решить вопрос с учетом интересов "евробляхеров". Глава государства еще перед досрочными выборами в Раду внес законопроект об отсрочке штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию.

За несколько дней до возможного вступления штрафов в силу у Зеленского заявили, что однозначно планируют продление льготного периода растаможки авто на еврономерах – до конца года. Но это будет последняя отсрочка, пояснял Владислав Криклий, назначенный вначале сентября министром инфраструктуры.

И пока будет действовать льготный режим без штрафов, в Раде планируют подготовить новый законопроект, изменив условия растаможки. "Евробляхеры", разумеется, требуют снизить уровень пошлин.

Государство против "евробляхеров"

История массового ввоза из Литвы, Польши, Эстонии и Германии в Украину подержанных автомобилей на европейских номерах стартовала в 2014 и достигла своего пика в 2017-2018 годах. Благодаря ввезенным через украинскую границу за эти годы европейским иномаркам разрослась целая сеть дилеров, которые привозят, растамаживают, чинят авто и продают запчасти.

Как считает руководитель Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, утверждение, что украинцы сами покупают подержанные авто в Европе напрямую у хозяев – миф. Это в основном делают бизнесмены, наладившие механизм торговли машинами, настаивает эксперт. И куда реже это делают обычные граждане, которые привозят авто сами для себя.

Как сообщили в Государственной фискальной службе на запрос РБК-Украина, по состоянию на 19 августа текущего года в режиме транзита и временного ввоза в Украине пребывает 702 тыс. транспортных средств. Во время действия льготного периода – с ноября прошлого года по февраль этого года, когда пошлина рассчитывалась с коэффициентом 0,5, таможнями было оформлено более 218 тыс. авто. После окончания действия льготного периода таможенники оформили еще 107,6 тыс. машин на еврономерах.

После завершения льготного периода динамика таможенного оформления "евроблях" заметно упала. Если в мае, по данным ГФС, оформлялось 100 автомобилей в день, то в июне – уже всего 6. Нерастаможенными, как сообщают фискалы, в Украине на сегодняшний день остаются примерно 194,8 тысячи автомобилей.

Активисты называют несколько иные цифры. "Посудите, в Украине порядка двух миллионов нерастаможенных авто на еврономерах, из которых украинскую регистрацию уже после вступления закона в силу – по новым правилам растаможки – получила только шестая часть машин. Около 40% авто были спрятаны или вывезены из страны, потому что у людей просто нет таких денег", – говорит основатель организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

Если в Европе растаможить авто стоит порядка 500 евро, то в Украине в некоторых случаях эта процедура обходится в 3 тыс. евро и более. Многие украинцы, уверяют в "Авто Евро Сила", оказались финансово неготовыми к таким расценкам.

"Лично я свой автомобиль растаможил. Купил его за 3 тысячи евро, украинскую регистрацию получил за 3 тысячи долларов. Не планирую ездить на нем всю свою жизнь. Хочется надеяться, что уровень пошлины законодательно понизят, тогда и поменяем автомобиль на более новый", – отметил Александр Максименко, активист, руководитель областного подразделения "Авто Евро Сила" в Днепре.