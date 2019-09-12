Штрафи за єврономери: що зміниться для власників нерозмитнених авто

Верховна рада в четвер прийняла закон, яким на три місяці відстрочила штрафи для власників нерозмитнених авто.

Санкції до водіїв почали застосовувати з 22 серпня, коли закінчився пільговий період, встановлений ще минулим скликанням парламенту. Але, незважаючи на те, що закон прямо зобов'язував поліцію штрафувати порушників, правоохоронці не поспішали робити це масово.

Екс-заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка, нещодавно призначений Генпрокурором, раніше пояснював, що брати штрафи не будуть, оскільки Нацполіція не отримала доступ до баз автомобілів, які порушили режим транзиту або тимчасового ввезення.

Проте вже 22 серпня штраф у розмірі 8,5 тис. гривень водієві був виписаний на єврономерах під Кропивницьким. Усього, за даними ДФС, з 22 серпня по 4 вересня складено 243 протоколи про порушення митних правил щодо власників авто на єврономерах.

Схвалений парламентом проект закону президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 29 серпня. За інформацією РБК-Україна, Руслан Рябошапка за день до цього на зустрічі з фракцією "Слуга народу" наполягав, щоби документ був прийнятий у перший пленарний день роботи нової Ради, аби уникнути можливих протестів "євробляхерів" в урядовому кварталі столиці. Але в ніч на 30 серпня парламент відправив законопроект про відстрочку штрафів на доопрацювання в профільний комітет.

Умови розмитнення і суми штрафів

У листопаді минулого року парламент ухвалив закон, яким встановив нові правила розмитнення потриманих автомобілів і передбачив штрафні санкції за порушення строків тимчасового ввезення або транзиту.

Ставки акцизів на розмитнення авто знизилися. Але з'явився коефіцієнт, що враховує вік автомобіля. Чим машина старше, тим її розмитнення – дорожче. Щоби розмитнити автомобіль віком від 10-15 років, буде потрібно сплатити суму, яка іноді перевищує вартість самого автомобіля. Тоді як авто віком до 5-7 років, у порівнянні з більш старими авто, завозити в Україну стало дешевше.

У листопаді також була скасована вимога за екологічним стандартом Євро-5 і Євро-6 для легкових автомобілів. У результаті чого з'явилася легальна можливість завозити в Україну авто віком 2009-2010 року випуску.

До 22 лютого діяв пільговий період розмитнення. Протягом 90 днів можна було сплатити акциз зі знижкою 50%. З лютого по травень знижка не діяла, але розмитнення давно ввезених авто продовжилася в режимі без штрафів.

Які штрафи передбачені за порушення строків розмитнення? За перевищення терміну режиму транзиту – від 10 дній, і тимчасового ввезення – більш ніж на 30 днів встановлено штраф 8,5 – 85 тис. гривень і 170 тис. гривень. Також прописана відповідальність за передачу авто іншій особі і використання такого авто в комерційних цілях. Штраф у таких випадках складе 34 тис. гривень.

Перед президентськими виборами Рада прийняла закон, яким дала більше часу для розмитнення "євроблях" – до 22 серпня. І вже з цієї дати ДФС і поліція мали штрафувати власників нерозмитнених авто.

Президент Володимир Зеленський, прийшовши до влади, під час свого візиту в Закарпатську область пообіцяв вирішити питання з урахуванням інтересів "євробляхерів". Глава держави ще перед достроковими виборами в Раду вніс законопроект про відстрочку штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію.

За кілька днів до того, як штрафи мали б набути чинності, в Зеленського заявили, що однозначно планують продовження пільгового періоду розмитнення авто на єврономерах – до кінця року. Але це буде остання відстрочка, пояснював Владислав Криклій, призначений на початку вересня міністром інфраструктури.

І поки буде діяти пільговий режим без штрафів, в Раді планують підготувати новий законопроект, змінивши умови розмитнення. "Євробляхери", зрозуміло, вимагають знизити рівень мит.

Держава проти "євробляхерів"

Історія масового ввезення з Литви, Польщі, Естонії та Німеччини в Україну старих автомобілів на європейських номерах стартувала в 2014 і досягла свого піку в 2017-2018 роках. Завдяки ввезеним через український кордон за ці роки європейським іномаркам розрослася ціла мережа дилерів, які привозять, розмитнюють, лагодять авто і продають запчастини.

Як вважає керівник Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, твердження, що українці самі купують уживані авто в Європі безпосередньо у господарів – міф. Це здебільшого роблять бізнесмени, які налагодили механізм торгівлі машинами, наполягає експерт. І куди рідше це роблять звичайні громадяни, які привозять авто самі для себе.

Як повідомили в Державній фіскальній службі на запит РБК-Україна, станом на 19 серпня поточного року в режимі транзиту, тимчасового ввезення в Україні перебуває 702 тис. транспортних засобів. Під час дії пільгового періоду – з листопада минулого року по лютий цього року, коли мито розраховувалася з коефіцієнтом 0,5, митницями було оформлено понад 218 тис. авто. Після закінчення дії пільгового періоду митники оформили ще 107,6 тис. машин на єврономерах.

Після завершення пільгового періоду динаміка митного оформлення "евроблях" помітно впала. Якщо в травні, за даними ГФС, оформлялося 100 автомобілів на день, то в червні – вже всього 6. Нерозмитненими, як повідомляють фіскали, в Україні на сьогоднішній день залишаються приблизно 194,8 тисячі автомобілів.

Активісти називають дещо інші цифри. Поміркуйте, в Україні близько двох мільйонів нерозмитнених авто на єврономерах, з яких українську реєстрацію вже після вступу закону в силу – за новими правилами розмитнення – отримала лише шоста частина машин. Близько 40% авто були заховані або вивезені з країни, бо у людей просто немає таких грошей", – говорить засновник організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич.

Якщо в Європі розмитнити авто коштує близько 500 євро, то в Україні у деяких випадках ця процедура коштує 3 тис. євро і більше. Багато українців, запевняють в "Авто Євро Сила", виявилися фінансово неготовими до таких розцінками.

"Особисто я свій автомобіль розмитнив. Купив його за 3 тисячі євро, українську реєстрацію отримав за 3 тисячі доларів. Не планую їздити на ньому всю свою життя. Хочеться сподіватися, що рівень мита законодавчо знизять, тоді і поміняємо автомобіль на новий", – зазначив Олександр Максименко, активіст, керівник обласного підрозділу "Авто Євро Сила" в Дніпрі.