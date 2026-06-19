Штрафи за перекази на картку: коли податкова може звернути увагу на ваші рахунки

Головне: Податкові ризики: Регулярні надходження на картку можуть розцінюватися як дохід, що підлягає оподаткуванню (18% ПДФО + 5% військовий збір).

Регулярні надходження на картку можуть розцінюватися як дохід, що підлягає оподаткуванню (18% ПДФО + 5% військовий збір). Штрафи: За несплату податків передбачено штраф від 5% до 25% від суми зобов’язання, а також пеня.

За несплату податків передбачено штраф від 5% до 25% від суми зобов’язання, а також пеня. Бізнес без реєстрації: За провадження підприємницької діяльності без оформлення ФОП загрожує штраф від 17 000 до 85 000 грн з можливою конфіскацією коштів.

За провадження підприємницької діяльності без оформлення ФОП загрожує штраф від 17 000 до 85 000 грн з можливою конфіскацією коштів. Банківський моніторинг: Банк може заблокувати рахунок при перевищенні лімітів (100 тис. грн на місяць), різкій зміні обсягів надходжень або підозрілих фінансових операціях.

Коли податкова може зацікавитися рахунком

Законодавство України не забороняє переказувати кошти між фізичними особами. Однак регулярні надходження на картковий рахунок можуть бути розцінені контролюючими органами як отримання доходу, що підлягає оподаткуванню.

Якщо фізична особа систематично отримує кошти на свій рахунок (наприклад, за продаж товарів або надання послуг), податкова служба може вимагати сплати податків з таких сум:

ПДФО: 18% від суми доходу;

18% від суми доходу; Військовий збір: 5%.

У разі ігнорування цих зобов'язань на особу чекають штрафні санкції згідно зі статтею 124 Податкового кодексу України:

5% від суми боргу - за затримку до 30 днів;

від суми боргу - за затримку до 30 днів; 10% - за затримку понад 30 днів;

- за затримку понад 30 днів; 25% - якщо податківці доведуть, що несплата була умисною.

Крім цього, на суму боргу нараховується пеня: 120% від облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

Підприємницька діяльність без реєстрації

Якщо ви отримуєте доходи від бізнесу, не будучи зареєстрованим як ФОП, ризики значно вищі. Відповідно до статті 164 КУпАП, за провадження господарської діяльності без держреєстрації передбачений штраф від 17 000 до 85 000 гривень.

Додатково може бути застосована конфіскація коштів та продукції, отриманих внаслідок такої діяльності.

Банківський моніторинг: чому можуть заблокувати картку

Банки мають право тимчасово обмежувати доступ до рахунків як відправника, так і отримувача, якщо транзакції виглядають підозріло. Основні причини для блокування:

Перевищення лімітів: для стандартних клієнтів - 100 тис. грн на місяць, для клієнтів з підвищеним ризиком - 50 тис. грн.

для стандартних клієнтів - 100 тис. грн на місяць, для клієнтів з підвищеним ризиком - 50 тис. грн. Різке збільшення оборотів: раптова поява великих сум на картці, яка раніше була неактивною.

раптова поява великих сум на картці, яка раніше була неактивною. Підозрілі контрагенти: систематичні перекази від або на рахунки осіб/організацій, що мають ознаки підозрілих.

систематичні перекази від або на рахунки осіб/організацій, що мають ознаки підозрілих. Операції з готівкою: часте зняття великих сум готівки.

Важливо пам'ятати: кожен випадок розглядається індивідуально.

Якщо податкова служба вимагає пояснень щодо джерел походження коштів, відсутність документів або неможливість довести, що надходження не є доходом (наприклад, це була допомога від близьких або повернення боргу), призводить до автоматичного нарахування податків та штрафів.