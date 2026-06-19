Штрафи за перекази на картку: коли податкова може звернути увагу на ваші рахунки

Податкова служба має право перевірити походження будь-яких коштів на вашій картці, а несплата податків із систематичних надходжень може обійтися у десятки тисяч гривень.
РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка, у яких випадках і як штрафують за переказ коштів на картку.
Головне:
Законодавство України не забороняє переказувати кошти між фізичними особами. Однак регулярні надходження на картковий рахунок можуть бути розцінені контролюючими органами як отримання доходу, що підлягає оподаткуванню.
Якщо фізична особа систематично отримує кошти на свій рахунок (наприклад, за продаж товарів або надання послуг), податкова служба може вимагати сплати податків з таких сум:
У разі ігнорування цих зобов'язань на особу чекають штрафні санкції згідно зі статтею 124 Податкового кодексу України:
Крім цього, на суму боргу нараховується пеня: 120% від облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
Якщо ви отримуєте доходи від бізнесу, не будучи зареєстрованим як ФОП, ризики значно вищі. Відповідно до статті 164 КУпАП, за провадження господарської діяльності без держреєстрації передбачений штраф від 17 000 до 85 000 гривень.
Додатково може бути застосована конфіскація коштів та продукції, отриманих внаслідок такої діяльності.
Банки мають право тимчасово обмежувати доступ до рахунків як відправника, так і отримувача, якщо транзакції виглядають підозріло. Основні причини для блокування:
Важливо пам'ятати: кожен випадок розглядається індивідуально.
Якщо податкова служба вимагає пояснень щодо джерел походження коштів, відсутність документів або неможливість довести, що надходження не є доходом (наприклад, це була допомога від близьких або повернення боргу), призводить до автоматичного нарахування податків та штрафів.
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