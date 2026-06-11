Рахунки ПриватБанку стануть доступні у ''ПУМБ'': як це працює і чи вплине на ліміти

ПУМБ став першим банком в Україні, який запустив для клієнтів сервіс відкритого банкінгу. Нова функція дозволяє переглядати рахунки різних банків, контролювати залишки коштів, відстежувати історію операцій та здійснювати платежі через один мобільний застосунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПУМБу.

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Що сталося: ПУМБ першим в Україні запустив функцію відкритого банкінгу (Open Banking).

ПУМБ першим в Україні запустив функцію відкритого банкінгу (Open Banking). Суть: Тепер клієнти ПУМБ можуть бачити рахунки інших банків та керувати ними в одному застосунку.

Тепер клієнти ПУМБ можуть бачити рахунки інших банків та керувати ними в одному застосунку. Які банки доступні зараз: На старті сервіс працює для рахунків у ПриватБанку та А-Банку.

На старті сервіс працює для рахунків у ПриватБанку та А-Банку. Чи безпечно: Всі ліміти та правила безпеки залишаються на стороні вашого ''рідного'' банку. Дані передаються лише за вашої згоди, яку можна відкликати в будь-який момент.

ПУМБ запустив відкритий банкінг

У застосунку ПУМБ став доступним відкритий банкінг (Open Banking) – новий для українського ринку цифровий сервіс, який дозволяє об’єднати рахунки різних банків в одному інтерфейсі.

Завдяки цьому клієнти можуть бачити залишки коштів на рахунках, перевіряти історію операцій та ініціювати платежі без необхідності постійно перемикатися між різними банківськими застосунками.

У банку наголошують, що ПУМБ став першим в Україні, хто пройшов регуляторну авторизацію Національного банку України в межах запуску відкритого банкінгу та відкрив сервіс для користувачів.

''Сьогодні ми пишаємося заявити про народження відкритого банкінгу в Україні за підтримки та ініціативи НБУ. Клієнти ПУМБ можуть додати рахунки в інших банках у застосунок ПУМБ, керувати всіма своїми фінансами в одному інтерфейсі та навіть робити перекази й переглядати історію операцій'', – зазначив заступник голови правління ПУМБ з роздрібного бізнесу Дмитро Поліщук.

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Які можливості вже доступні

На першому етапі запуску клієнти можуть підключити до застосунку ПУМБ рахунки в ПриватБанк та А-Банк.

Після підключення користувачі отримують можливість:

бачити рахунки інших банків у застосунку ПУМБ;

переглядати залишки коштів;

переглядати історію операцій за останній місяць;

ініціювати платежі з рахунків інших банків через застосунок ПУМБ.

Для доступу до сервісу необхідно оновити мобільний застосунок банку.

Що змінить відкритий банкінг

У ПУМБ пояснюють, що головна мета відкритого банкінгу – спростити управління фінансами для людей, які користуються кількома банками одночасно.

Для фізичних осіб це означає можливість централізовано контролювати власні кошти та платежі. Надалі сервіс планують поширити і на корпоративних клієнтів.

Для бізнесу відкритий банкінг має стати інструментом для більш зручного управління рахунками та фінансовими операціями в різних банках через єдиний інтерфейс.

Як захищатимуть дані клієнтів

У банку наголошують, що відкритий банкінг працює відповідно до вимог НБУ щодо захисту персональних даних і безпеки фінансових операцій.

Клієнт самостійно визначає:

до яких рахунків надавати доступ;

який обсяг інформації буде доступним;

на який строк надається згода.

У будь-який момент користувач може відкликати дозвіл на доступ до своїх рахунків.

Також у ПУМБ підкреслюють, що запуск відкритого банкінгу не впливає на чинні банківські ліміти та правила проведення операцій. Усі перевірки, обмеження та підтвердження транзакцій залишаються на стороні банку, який обслуговує рахунок клієнта.