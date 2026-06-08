Перекази з картки на картку: які ліміти діють в Україні та як їх збільшити

Банківські обмеження на перекази між картками та за реквізитами IBAN для більшості клієнтів складають 100 тис. грн на місяць. Однак, якщо ваші фінансові потреби вищі за встановлений ліміт, його можна офіційно збільшити.

Які документи для підтвердження доходу приймає ПриватБанк та як пройти процедуру їх подання – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Стандартний ліміт: 100 000 грн або 200 переказів на місяць (для певних категорій - 50 000 грн).

100 000 грн або 200 переказів на місяць (для певних категорій - 50 000 грн). Що враховується: Перекази з картки на картку та платежі за реквізитами IBAN.

Перекази з картки на картку та платежі за реквізитами IBAN. Що не враховується: Перекази між власними картками.

Перекази між власними картками. Як збільшити: Потрібно офіційно підтвердити дохід, що перевищує встановлений ліміт.

Документи: Довідка ОК-7 (про зарплату), декларація ФОП, протоколи зборів про дивіденди або документи про отримання спадщини/продаж майна.

Довідка ОК-7 (про зарплату), декларація ФОП, протоколи зборів про дивіденди або документи про отримання спадщини/продаж майна. Важливо: Фото виписок з інших банків чи документи, що посвідчують особу (паспорт, ІПН), банк не приймає.

У ПриватБанку нагадали про чинні ліміти на перекази між картками та рахунками фізичних осіб в Україні. У банку пояснюють, що такі обмеження допомагають забезпечити прозорість фінансових операцій, протидіяти відмиванню коштів і фінансуванню незаконної діяльності, а також наближати українську фінансову систему до європейських стандартів.

Які ліміти встановлено для відправників

Для більшості клієнтів ліміт на відправлення коштів становить 100 тисяч гривень або 200 переказів на місяць.

Для окремих категорій користувачів діє обмеження у 50 тисяч гривень на місяць.

До ліміту також зараховуються перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN, але не враховуються перекази між власними рахунками.

Як збільшити ліміт на перекази

Клієнти можуть звернутися до банку для перегляду лімітів, якщо їхній офіційний дохід перевищує встановлені обмеження.

Для підтвердження доходів можуть знадобитися:

довідка про заробітну плату (зокрема форма ОК-7);

документи, що підтверджують діяльність ФОП;

документи про отримання дивідендів;

податкові декларації;

договори дарування або документи про спадщину;

документи про продаж майна;

підтвердження інвестиційних доходів;

документи про отримання грантів чи благодійної допомоги.

У банку наголошують, що фото або скриншоти виписок з інших банків, а також паспорт чи ідентифікаційний код не можуть використовуватися як підтвердження доходу.

Яких правил радять дотримуватися клієнтам

Після збільшення ліміту банк рекомендує використовувати перекази лише для власних потреб, зберігати документи щодо походження та використання коштів, не передавати свої картки третім особам та уникати проведення операцій на прохання невідомих осіб.

Окремо волонтерам нагадали, що кошти, зібрані на благодійні потреби, не можна використовувати для особистих витрат або азартних ігор. У разі порушення цих вимог ліміт може бути переглянутий або зменшений.