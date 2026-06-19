Штрафы за переводы на карту: когда налоговая служба может обратить внимание на ваши счета

Главное: Налоговые риски: Регулярные поступления на карту могут расцениваться как доход, подлежащий налогообложению (18% НДФЛ + 5% военный сбор).

Регулярные поступления на карту могут расцениваться как доход, подлежащий налогообложению (18% НДФЛ + 5% военный сбор). Штрафы: За неуплату налогов предусмотрен штраф от 5% до 25% от суммы обязательства, а также пеня.

За неуплату налогов предусмотрен штраф от 5% до 25% от суммы обязательства, а также пеня. Бизнес без регистрации: За ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП грозит штраф от 17 000 до 85 000 грн с возможной конфискацией средств.

За ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП грозит штраф от 17 000 до 85 000 грн с возможной конфискацией средств. Банковский мониторинг: Банк может заблокировать счет при превышении лимитов (100 тыс. грн в месяц), резком изменении объемов поступлений или подозрительных финансовых операциях.

Когда налоговая может заинтересоваться счетом

Законодательство Украины не запрещает переводить средства между физическими лицами. Однако регулярные поступления на карточный счет могут быть расценены контролирующими органами как получение дохода, подлежащего налогообложению.

Если физическое лицо систематически получает средства на свой счет (например, за продажу товаров или оказание услуг), налоговая служба может потребовать уплаты налогов с таких сумм:

НДФЛ: 18% от суммы дохода;

18% от суммы дохода; Военный сбор: 5%.

В случае игнорирования этих обязательств физическое лицо подвергается штрафным санкциям в соответствии со статьей 124 Налогового кодекса Украины:

5% от суммы задолженности - за задержку до 30 дней;

от суммы задолженности - за задержку до 30 дней; 10% - за задержку более 30 дней;

- за задержку более 30 дней; 25% - если налоговики докажут, что неуплата была умышленной.

Кроме того, на сумму задолженности начисляется пеня: 120% от учетной ставки НБУ за каждый день просрочки.

Предпринимательская деятельность без регистрации

Если вы получаете доходы от бизнеса, не будучи зарегистрированным как ФЛП, риски значительно выше. Согласно статье 164 КУоАП, за ведение хозяйственной деятельности без госрегистрации предусмотрен штраф от 17 000 до 85 000 гривен.

Дополнительно может быть применена конфискация средств и продукции, полученных в результате такой деятельности.

Банковский мониторинг: почему могут заблокировать карту

Банки имеют право временно ограничивать доступ к счетам как отправителя, так и получателя, если транзакции выглядят подозрительно. Основные причины для блокировки:

Превышение лимитов: для стандартных клиентов - 100 тыс. грн в месяц, для клиентов с повышенным риском - 50 тыс. грн.

для стандартных клиентов - 100 тыс. грн в месяц, для клиентов с повышенным риском - 50 тыс. грн. Резкое увеличение оборотов: внезапное появление крупных сумм на карте, которая ранее была неактивной.

внезапное появление крупных сумм на карте, которая ранее была неактивной. Подозрительные контрагенты: систематические переводы со счетов или на счета лиц/организаций, имеющих признаки подозрительности.

систематические переводы со счетов или на счета лиц/организаций, имеющих признаки подозрительности. Операции с наличными: частое снятие крупных сумм наличных.

Важно помнить: каждый случай рассматривается индивидуально.

Если налоговая служба требует объяснений относительно источников происхождения средств, отсутствие документов или невозможность доказать, что поступления не являются доходом (например, это была помощь от близких или возврат долга), приводит к автоматическому начислению налогов и штрафов.