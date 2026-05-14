В Україні посилять ліміти на банківські перекази: кого торкнуться обмеження
В Україні буде введено нові обмеження на грошові перекази. Вони стосуватимуться лише певної категорії підприємців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної асоціації банків України (НАБУ).
Кого торкнуться нові обмеження
Нові правила торкнуться не всього бізнесу, а тільки новостворених і неактивних ("сплячих") ФОП і юридичних осіб. Для пересічних українців (фізичних осіб) обмеження на карткові перекази не змінюються.
Зміни впроваджуватимуться поступово у два етапи: перший почнеться в серпні 2026-го, другий - у листопаді 2026 року.
Ліміти на перекази для ФОП
Для нових і неактивних підприємців встановлюються такі місячні пороги для переказів без додаткових документів:
Із серпня 2026 року:
- ФОП 1 групи - до 600 тисяч гривень;
- ФОП 2 і 3 групи - до 3 млн гривень.
З листопада 2026 року:
- ФОП 1 групи - до 400 тисяч гривень;
- ФОП 2 і 3 групи - до 1 млн гривень.
Обмеження для юридичних осіб
Для нових і неактивних компаній (юридичних осіб) граничні суми переказів на місяць становитимуть:
- із серпня 2026 року - до 5 млн гривень;
- з листопада 2026 року - до 2 млн гривень.
Варто зазначити, що статус нового підприємця визначається внутрішніми правилами банків і зазвичай охоплює період від 6 до 12 місяців з дати реєстрації.
Навіщо це потрібно
Головна мета нововведень - боротьба зі схемами мінімізації оподаткування. Станом на 14 травня документ підписали вже 25 постачальників платіжних послуг. Банки також домовилися обмінюватися інформацією про підозрілих клієнтів.
Клієнти мають право запросити збільшення ліміту.
До слова, у лютому Monobank зробив безкоштовними всі IBAN-платежі з власних коштів.