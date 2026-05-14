В Україні посилять ліміти на банківські перекази: кого торкнуться обмеження

В Україні буде введено нові обмеження на грошові перекази. Вони стосуватимуться лише певної категорії підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної асоціації банків України (НАБУ).

Кого торкнуться нові обмеження

Нові правила торкнуться не всього бізнесу, а тільки новостворених і неактивних ("сплячих") ФОП і юридичних осіб. Для пересічних українців (фізичних осіб) обмеження на карткові перекази не змінюються.

Зміни впроваджуватимуться поступово у два етапи: перший почнеться в серпні 2026-го, другий - у листопаді 2026 року.

Ліміти на перекази для ФОП

Для нових і неактивних підприємців встановлюються такі місячні пороги для переказів без додаткових документів:

Із серпня 2026 року:

ФОП 1 групи - до 600 тисяч гривень;

ФОП 2 і 3 групи - до 3 млн гривень.

З листопада 2026 року:

ФОП 1 групи - до 400 тисяч гривень;

ФОП 2 і 3 групи - до 1 млн гривень.

Обмеження для юридичних осіб

Для нових і неактивних компаній (юридичних осіб) граничні суми переказів на місяць становитимуть:

із серпня 2026 року - до 5 млн гривень;

з листопада 2026 року - до 2 млн гривень.

Варто зазначити, що статус нового підприємця визначається внутрішніми правилами банків і зазвичай охоплює період від 6 до 12 місяців з дати реєстрації.

Навіщо це потрібно

Головна мета нововведень - боротьба зі схемами мінімізації оподаткування. Станом на 14 травня документ підписали вже 25 постачальників платіжних послуг. Банки також домовилися обмінюватися інформацією про підозрілих клієнтів.

Клієнти мають право запросити збільшення ліміту.