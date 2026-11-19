В Україні пропонують запровадити правила годування безпритульних тварин. За залишені на вулицях кістки, зіпсоване м'ясо та інші небезпечні продукти хочуть карати навіть штрафами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію, опубліковану на порталі Кабінету міністрів України.
Петиція №41/011327-26еп з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в понеділок, 16 листопада 2026 року.
Її автор - Максим Юрійович Ніколенко - просить урядовців:
Станом на 14:35 четверга, 19 листопада, під петицією було зібрано лише 43 підписи (із 25 000 необхідних).
При цьому до кінця збору підписів залишився 89 днів.
Автор петиції нагадав, що в Україні багато небайдужих людей намагаються допомагати безпритульним котам і собакам, залишаючи для них їжу:
"Ми підтримуємо гуманне ставлення до тварин і не виступаємо проти їх годування", - констатував Ніколенко.
Водночас він повідомив, що така допомога дедалі частіше набуває небезпечної форми, адже люди залишають тваринам кістки, рибні відходи, залишки м'яса, зіпсовані субпродукти та інші харчові відходи невідомого походження.
"Бажання допомогти тварині не повинно виправдовувати дії, які можуть завдати шкоди її здоров'ю", - наголошується у документі.
Уточнюється, що особливу небезпеку становлять:
"Окрім безпосередньої загрози безпритульним тваринам, існує ще одна серйозна проблема", - зазначається у петиції.
Йдеться про те, що залишені на землі кістки та харчові відходи часто підбирають під час прогулянок домашні собаки.
При цьому їхні власники не завжди мають можливість вчасно помітити та зупинити свого улюбленця.
Унаслідок цього люди змушені:
"Фактично безвідповідальні дії одних людей можуть створювати небезпеку для тварин інших громадян та завдавати їхнім власникам додаткових фінансових збитків", - йдеться у документі.
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"Ми переконані, що допомога тваринам повинна бути не лише доброю за намірами, а й безпечною за своїми наслідками", - наголошується у петиції.
З метою розв'язання вищезазначеної проблеми, українці просять КМУ:
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Автор петиції окреслив також очікувані результати - від реалізації запропонованих заходів:
"Ми не закликаємо заборонити людям допомагати безпритульним тваринам. Ми закликаємо припинити практику, коли під виглядом допомоги тваринам залишають небезпечні продукти, кістки та харчові відходи", - наголосив Ніколенко.
Він пояснив, що людина, яка хоче допомогти безпритульній тварині, повинна мати можливість зробити це правильно - придбати доступний спеціалізований корм, а не використовувати вулиці як місце утилізації залишків їжі.
Адже турбота про тварин, на думку автора петиції, "не просто залишити їм будь-яку їжу". Це - "відповідальність за те, щоб ця їжа не завдала їм шкоди".
"Просимо підтримати цю ініціативу, розробити необхідні законодавчі зміни та запровадити відповідальність за небезпечне годування безпритульних тварин на території України", - підсумовується у документі.
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