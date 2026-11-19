В Украине предлагают ввести правила кормления бездомных животных. За оставленные на улицах кости, испорченное мясо и другие опасные продукты хотят наказывать даже штрафами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на портале Кабинета министров Украины.
Петиция №41/011327-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ в понедельник, 16 ноября 2026 года.
Ее автор - Максим Юрьевич Николенко - просит чиновников:
По состоянию на 14:35 четверга, 19 ноября, под петицией было собрано всего 43 подписи (из 25 000 необходимых).
При этом до конца сбора подписей осталось 89 дней.
Автор петиции напомнил, что в Украине многие неравнодушные люди пытаются помогать беспризорным котам и собакам, оставляя для них еду:
"Мы поддерживаем гуманное отношение к животным и не выступаем против их кормления", - констатировал Николенко.
В то же время он сообщил, что такая помощь все чаще приобретает опасную форму, ведь люди оставляют животным кости, рыбные отходы, остатки мяса, испорченные субпродукты и другие пищевые отходы неизвестного происхождения.
"Желание помочь животному не должно оправдывать действия, которые могут нанести вред его здоровью", - отмечается в документе.
Уточняется, что особую опасность представляют:
"Помимо непосредственной угрозы бездомным животным, существует еще одна серьезная проблема", - отмечается в петиции.
Речь о том, что оставленные на земле кости и пищевые отходы часто подбирают во время прогулок домашние собаки.
При этом их владельцы не всегда могут вовремя заметить и остановить своего любимца.
В результате люди вынуждены:
"Фактически безответственные действия одних людей могут создавать опасность для животных других граждан и наносить их владельцам дополнительный финансовый ущерб", - говорится в документе.
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"Мы убеждены, что помощь животным должна быть не только доброй по намерениям, но и безопасной по своим последствиям", - подчеркивается в петиции.
С целью решения вышеупомянутой проблемы, украинцы просят КМУ:
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Автор петиции очертил также ожидаемые результаты - от реализации предложенных мер:
"Мы не призываем запретить людям помогать бездомным животным. Мы призываем прекратить практику, когда под видом помощи животным оставляют опасные продукты, кости и пищевые отходы", - подчеркнул Николенко.
Он объяснил, что человек, желающий помочь бездомному животному, должен иметь возможность сделать это правильно - приобрести доступный специализированный корм, а не использовать улицы как место утилизации остатков пищи.
Ведь забота о животных, по мнению автора петиции, "не просто оставить им любую еду". Это - "ответственность за то, чтобы эта пища не нанесла им вреда".
"Просим поддержать эту инициативу, разработать необходимые законодательные изменения и ввести ответственность за опасное кормление бездомных животных на территории Украины", - заключается в документе.
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