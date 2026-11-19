Суть петиции, ее автор и количество собранных голосов

Петиция №41/011327-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ в понедельник, 16 ноября 2026 года.

Ее автор - Максим Юрьевич Николенко - просит чиновников:

инициировать разработку единых общегосударственных правил кормления бездомных животных;

кормления бездомных животных; ввести административную ответственность за оставление для них опасных, испорченных и непригодных для потребления продуктов питания в общественных местах.

Петиция о введении ответственности за опасное кормление бездомных животных на территории Украины (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

По состоянию на 14:35 четверга, 19 ноября, под петицией было собрано всего 43 подписи (из 25 000 необходимых).

При этом до конца сбора подписей осталось 89 дней.

Какие опасности может нести кормление бездомных животных

Автор петиции напомнил, что в Украине многие неравнодушные люди пытаются помогать беспризорным котам и собакам, оставляя для них еду:

возле жилых домов или подъездов;

на тротуарах и придомовых территориях;

в других общественных местах.

"Мы поддерживаем гуманное отношение к животным и не выступаем против их кормления", - констатировал Николенко.

В то же время он сообщил, что такая помощь все чаще приобретает опасную форму, ведь люди оставляют животным кости, рыбные отходы, остатки мяса, испорченные субпродукты и другие пищевые отходы неизвестного происхождения.

"Желание помочь животному не должно оправдывать действия, которые могут нанести вред его здоровью", - отмечается в документе.

Уточняется, что особую опасность представляют:

вареные кости, которые могут раскалываться на острые обломки и травмировать пищевод или желудочно-кишечный тракт животного;

рыбные кости, которые также могут вызвать травмы;

испорченные продукты, которые могут стать причиной пищевых отравлений и других проблем со здоровьем.

"Помимо непосредственной угрозы бездомным животным, существует еще одна серьезная проблема", - отмечается в петиции.

Речь о том, что оставленные на земле кости и пищевые отходы часто подбирают во время прогулок домашние собаки.

При этом их владельцы не всегда могут вовремя заметить и остановить своего любимца.

В результате люди вынуждены:

обращаться в ветеринарные клиники;

оплачивать обследование, лечение, медикаменты, а иногда - и сложные хирургические операции.

"Фактически безответственные действия одних людей могут создавать опасность для животных других граждан и наносить их владельцам дополнительный финансовый ущерб", - говорится в документе.

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О чем именно просят чиновников подписанты петиции

"Мы убеждены, что помощь животным должна быть не только доброй по намерениям, но и безопасной по своим последствиям", - подчеркивается в петиции.

С целью решения вышеупомянутой проблемы, украинцы просят КМУ:

инициировать разработку и введение единых правил кормления бездомных животных в общественных местах - для всей территории Украины;

в общественных местах - для всей территории Украины; определить перечень продуктов и пищевых отходов, которые запрещено оставлять для кормления бездомных животных - из-за доказанной опасности для их здоровья (предусматривая, в частности, ограничения насчет вареных костей, рыбных костей, испорченных мясных продуктов, несвежих субпродуктов и других непригодных для потребления продуктов);

- из-за доказанной опасности для их здоровья (предусматривая, в частности, ограничения насчет вареных костей, рыбных костей, испорченных мясных продуктов, несвежих субпродуктов и других непригодных для потребления продуктов); разработать механизм административной ответственности за нарушение установленных правил - с возможностью применения официального предупреждения или штрафа (в зависимости от характера, обстоятельств и тяжести нарушения, а также его повторности);

- с возможностью применения официального предупреждения или штрафа (в зависимости от характера, обстоятельств и тяжести нарушения, а также его повторности); инициировать необходимые изменения в законодательство Украины (в том числе в Кодекс Украины об административных правонарушениях) - для установления четких оснований, порядка привлечения к ответственности и размеров соответствующих взысканий;

Украины (в том числе в Кодекс Украины об административных правонарушениях) - для установления четких оснований, порядка привлечения к ответственности и размеров соответствующих взысканий; предусмотреть возможность определения органами местного самоуправления специально обустроенных мест для безопасного кормления бездомных животных - с соблюдением санитарных норм и правил благоустройства;

для безопасного кормления бездомных животных - с соблюдением санитарных норм и правил благоустройства; рассмотреть возможность налаживания сотрудничества с зоомагазинами, производителями кормов и поставщиками - с целью обеспечения доступа к недорогому специализированному корму для бездомных кошек и собак;

- с целью обеспечения доступа к недорогому специализированному корму для бездомных кошек и собак; проработать возможность создания механизма доступного приобретения корма для неравнодушных граждан (в частности по специальным ценам, скидкам или через отдельные пункты реализации).

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Что должны изменить предложенные в петиции решения

Автор петиции очертил также ожидаемые результаты - от реализации предложенных мер:

уменьшение количества случаев отравления и травмирования бездомных животных из-за опасной пищи;

бездомных животных из-за опасной пищи; защита домашних животных от случайного поедания оставленных на улицах костей и пищевых отходов;

от случайного поедания оставленных на улицах костей и пищевых отходов; уменьшение количества ситуаций, когда владельцы домашних животных вынуждены нести непредвиденные расходы по ветеринарному лечению;

по ветеринарному лечению; улучшение санитарного состояния придомовых территорий, тротуаров и общественных пространств;

придомовых территорий, тротуаров и общественных пространств; создание понятных и одинаковых правил ответственного кормления животных на территории Украины.

"Мы не призываем запретить людям помогать бездомным животным. Мы призываем прекратить практику, когда под видом помощи животным оставляют опасные продукты, кости и пищевые отходы", - подчеркнул Николенко.

Он объяснил, что человек, желающий помочь бездомному животному, должен иметь возможность сделать это правильно - приобрести доступный специализированный корм, а не использовать улицы как место утилизации остатков пищи.

Ведь забота о животных, по мнению автора петиции, "не просто оставить им любую еду". Это - "ответственность за то, чтобы эта пища не нанесла им вреда".

"Просим поддержать эту инициативу, разработать необходимые законодательные изменения и ввести ответственность за опасное кормление бездомных животных на территории Украины", - заключается в документе.