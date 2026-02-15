Штраф почти 3,5 тысячи за рыбу: кого ловить в Украине с сегодняшнего дня строго запрещено
С сегодняшнего дня, 15 февраля, в Украине стартовал нерестовый запрет, касающийся популярного пресноводного хищника. Наказание за вылов этой рыбы - от штрафа до уголовной ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Какую именно рыбу ловить теперь запрещено
Согласно информации Госрыбагентства, с 15 февраля во всех рыбохозяйственных водных объектах Украины начинается запрет на вылов щуки.
Отмечается, что такая превентивная мера:
- предусмотрена Правилами любительского рыболовства;
- направлена на обеспечение благоприятных условий для нерестовой миграции и естественного воспроизводства этого ценного вида пресноводных хищников.
До какого числа действует запрет на вылов
В Госрыбагентстве сообщили, что нерестовый запрет на вылов щуки в Украине продлится до 31 марта включительно.
Уточняется, что установление запрета именно в этот период "обусловлено уникальным биологическим циклом щуки, нерестовая активность которой начинается значительно раньше, чем у других видов рыб, - при температуре воды 3-5°C".
Ловить щуку в Украине запрещено до конца марта (инфографика: darg.gov.ua)
Украинцам объяснили, что период запрета охватывает:
- не только непосредственный процесс откладывания икры;
- но и этап преднерестовой миграции (когда происходит созревание икры и молок).
"Именно во время массового движения к местам нереста плодники щуки становятся особенно уязвимыми, поэтому нуждаются в усиленной защите", - поделились эксперты.
Что делать со случайной щукой на крючке
Если во время ловли других разрешенных видов рыб на крючок случайно попадет щука, ее, по информации Госрыбагентства, необходимо:
- осторожно освободить от снасти;
- выпустить обратно в водоем.
"Призываем рыбаков неукоснительно соблюдать природоохранное законодательство", - добавили в ведомстве.
Как могут наказывать недобросовестных рыбаков
Гражданам напомнили, что за добычу щуки в период запрета предусмотрено:
- наказание - от административного штрафа до уголовной ответственности;
- возмещение убытков, причиненных рыбному хозяйству.
Подчеркивается, что компенсация за один экземпляр незаконно выловленной щуки - независимо от ее размера и веса - составляет 3 468 гривен.
"Нерест - это критически важный период для восстановления водных биоресурсов. Прошу рыбаков с пониманием отнестись к установленным ограничениям", - отметил глава Госрыбагентства Игорь Клименок.
В завершение он напомнил, что "сохранение и приумножение популяций этих аборигенных пресноводных хищников - наше общее дело, требующее ответственного подхода каждого гражданина".
Напомним, ранее мы рассказывали, что запрет на вылов ценной аборигенной рыбы начал действовать в Карпатском регионе (он распространяется на водоемы в четырех областях Украины).
В Госрыбагентстве сообщили, что срок действия запрета - до 1 марта 2026 года.
Кроме того, с 1 ноября 2025 года действует осенне-зимний запрет на вылов в водоемах Украины водных биоресурсов в зимовальных ямах.
