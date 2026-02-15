Штраф почти 3,5 тысячи за рыбу: кого ловить в Украине с сегодняшнего дня строго запрещено

С сегодняшнего дня, 15 февраля, в Украине стартовал нерестовый запрет, касающийся популярного пресноводного хищника. Наказание за вылов этой рыбы - от штрафа до уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Какую именно рыбу ловить теперь запрещено

Согласно информации Госрыбагентства, с 15 февраля во всех рыбохозяйственных водных объектах Украины начинается запрет на вылов щуки.

Отмечается, что такая превентивная мера:

предусмотрена Правилами любительского рыболовства;

направлена на обеспечение благоприятных условий для нерестовой миграции и естественного воспроизводства этого ценного вида пресноводных хищников.

До какого числа действует запрет на вылов

В Госрыбагентстве сообщили, что нерестовый запрет на вылов щуки в Украине продлится до 31 марта включительно.

Уточняется, что установление запрета именно в этот период "обусловлено уникальным биологическим циклом щуки, нерестовая активность которой начинается значительно раньше, чем у других видов рыб, - при температуре воды 3-5°C".

Ловить щуку в Украине запрещено до конца марта (инфографика: darg.gov.ua)

Украинцам объяснили, что период запрета охватывает:

не только непосредственный процесс откладывания икры;

но и этап преднерестовой миграции (когда происходит созревание икры и молок).

"Именно во время массового движения к местам нереста плодники щуки становятся особенно уязвимыми, поэтому нуждаются в усиленной защите", - поделились эксперты.

Что делать со случайной щукой на крючке

Если во время ловли других разрешенных видов рыб на крючок случайно попадет щука, ее, по информации Госрыбагентства, необходимо:

осторожно освободить от снасти;

выпустить обратно в водоем.

"Призываем рыбаков неукоснительно соблюдать природоохранное законодательство", - добавили в ведомстве.

Как могут наказывать недобросовестных рыбаков

Гражданам напомнили, что за добычу щуки в период запрета предусмотрено:

наказание - от административного штрафа до уголовной ответственности;

- от административного штрафа до уголовной ответственности; возмещение убытков, причиненных рыбному хозяйству.

Подчеркивается, что компенсация за один экземпляр незаконно выловленной щуки - независимо от ее размера и веса - составляет 3 468 гривен.

"Нерест - это критически важный период для восстановления водных биоресурсов. Прошу рыбаков с пониманием отнестись к установленным ограничениям", - отметил глава Госрыбагентства Игорь Клименок.

В завершение он напомнил, что "сохранение и приумножение популяций этих аборигенных пресноводных хищников - наше общее дело, требующее ответственного подхода каждого гражданина".