Майже 170 тисяч тюльпанів: де у Києві шукати найкращі локації для весняних фото
У Києві розпочався сезон цвітіння тюльпанів - у місті вже з’являються перші квіти, а найближчим часом очікується масове цвітіння. Частину цибулин столиця отримала у подарунок від нідерландських компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Головне:
- Старт сезону: У Києві зафіксовано появу перших тюльпанів, а пік масового цвітіння очікується найближчими днями.
- Міжнародна підтримка: Рекордні 165 тисяч цибулин столиця отримала у подарунок від нідерландських компаній.
- Центральні локації: Квіти вже прикрашають Хрещатик, Європейську площу, парк Шевченка та Володимирську гірку.
- Масштабність: Це найбільший обсяг допомоги від партнерів з Нідерландів за всі роки співпраці, що триває з 2021 року.
- Доступність: Квітники облаштовані у кожному районі Києва - від Голосієво до Деснянського району.
Тюльпани з Нідерландів
Як зазначають у КМДА, частину квітів висадили з цибулин, переданих компаніями Smit Flowers та Flower Planet за сприяння Почесного консульства України в Королівстві Нідерланди.
Традиція таких подарунків триває з 2021 року. Тоді Київ отримав 100 тисяч цибулин різних кольорів. Минулої осені їх кількість зросла до 165 тисяч - це найбільший обсяг за весь час співпраці.
Нідерландські тюльпани вже висаджені на знакових локаціях столиці - зокрема на Європейській площі, вулиця Хрещатик, у парк імені Тараса Шевченка, Володимирська гірка та біля пам’ятника засновникам Києва в Наводницькому парку.
Очікують, що найближчим часом тюльпани масово розквітнуть у всіх районах столиці.
У Києві масово розквітають тюльпани (фото: Віта Олексишин)
Де подивитися тюльпани в Києві
Квітники з тюльпанами облаштували практично в усіх районах міста.
Повний перелік локацій із цвітінням дерев можна переглянути за посиланням.
Раніше РБК-Україна розповідало, що період цвітіння сакур і магнолій розпочався на початку квітня. Ми розповідали, де можна зробити яскраві фото.
Також ми писали про те, що у всіх районах столиці оголошуватимуть хвилину мовчання кожен день о 9:00 через вуличні гучномовці.