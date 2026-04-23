Майже 170 тисяч тюльпанів: де у Києві шукати найкращі локації для весняних фото

У Києві розпочався сезон цвітіння тюльпанів - у місті вже з’являються перші квіти, а найближчим часом очікується масове цвітіння. Частину цибулин столиця отримала у подарунок від нідерландських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Тюльпани з Нідерландів

Як зазначають у КМДА, частину квітів висадили з цибулин, переданих компаніями Smit Flowers та Flower Planet за сприяння Почесного консульства України в Королівстві Нідерланди.

Традиція таких подарунків триває з 2021 року. Тоді Київ отримав 100 тисяч цибулин різних кольорів. Минулої осені їх кількість зросла до 165 тисяч - це найбільший обсяг за весь час співпраці.

Нідерландські тюльпани вже висаджені на знакових локаціях столиці - зокрема на Європейській площі, вулиця Хрещатик, у парк імені Тараса Шевченка, Володимирська гірка та біля пам’ятника засновникам Києва в Наводницькому парку.

Очікують, що найближчим часом тюльпани масово розквітнуть у всіх районах столиці.



У Києві масово розквітають тюльпани (фото: Віта Олексишин)

Де подивитися тюльпани в Києві

Квітники з тюльпанами облаштували практично в усіх районах міста.

Повний перелік локацій із цвітінням дерев можна переглянути за посиланням.