Штормовий вітер і до +10 градусів: прогноз погоди на 12 грудня

Україна, П'ятниця 12 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Штормовий вітер і до +10 градусів: прогноз погоди на 12 грудня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 12 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Завтрашня пʼятниця в Україні буде вітряною, але теплою. Пориви західного і північно-західного вітру місцями сягатимуть штормових 15–20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

У ніч на 12 грудня дощі очікуються на півдні та сході країни, на північному сході з мокрим снігом. Вдень невеликі опади можливі на Лівобережжі, а ввечері до помірних дощів долучаться північні області та Харківщина.

Температура повітря залишатиметься плюсовою навіть уночі - від +2 до +6 градусів. Завтра вдень очікується від +4 до +8 градусів, на півдні - до +10 градусів.
Штормовий вітер і до +10 градусів: прогноз погоди на 12 грудня

У Києві 12 грудня буде дуже вітряно та доволі тепло - до +8 градусів. Місцями пройде дощ.

Із 13–14 грудня синоптик прогнозу зниження температури у більшості областей.

"Похолодання буде не сильним, проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими - ожеледиця, темніє дуже рано, тому будьте особливо уважними та привітними один до одного", - пише Діденко.

Нагадаємо, 9 грудня жителі кількох населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей повідомили про випадання снігу - як у повітрі, так і на поверхні землі.

Вже 10 грудня в окремих містах різних регіонів снігопади посилилися настільки, що для прибирання вулиць довелося залучати спецтехніку, аби забезпечити безпечний рух на дорогах і тротуарах.

Тим часом фахівці Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня та поділилися попереднім загальним прогнозом на початок зими.

Також читайте, хто у світі займається довгостроковими погодними прогнозами, на чому вони ґрунтуються та якою загалом може бути цьогорічна зима в Україні.

