Штормовой ветер и до +10 градусов: прогноз погоды на 12 декабря

Украина, Пятница 12 декабря 2025 07:00
Штормовой ветер и до +10 градусов: прогноз погоды на 12 декабря Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 12 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Завтрашняя пятница в Украине будет ветреной, но теплой. Порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать штормовых 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В ночь на 12 декабря дожди ожидаются на юге и востоке страны, на северо-востоке с мокрым снегом. Днем небольшие осадки возможны на Левобережье, а вечером к умеренным дождям присоединятся северные области и Харьковщина.

Температура воздуха будет оставаться плюсовой даже ночью - от +2 до +6 градусов. Завтра днем ожидается от +4 до +8 градусов, на юге - до +10 градусов.
Штормовой ветер и до +10 градусов: прогноз погоды на 12 декабря

В Киеве 12 декабря будет очень ветрено и довольно тепло - до +8 градусов. Местами пройдет дождь.

С 13-14 декабря синоптик прогноза снижение температуры в большинстве областей.

"Похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими - гололедица, темнеет очень рано, поэтому будьте особенно внимательными и приветливыми друг к другу", - пишет Диденко.

Напомним, 9 декабря жители нескольких населенных пунктов Черкасской, Сумской и Черниговской областей сообщили о выпадении снега - как в воздухе, так и на поверхности земли.

Уже 10 декабря в отдельных городах разных регионов снегопады усилились настолько, что для уборки улиц пришлось привлекать спецтехнику, чтобы обеспечить безопасное движение на дорогах и тротуарах.

Тем временем специалисты Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику декабря и поделились предварительным общим прогнозом на начало зимы.

Также читайте, кто в мире занимается долгосрочными погодными прогнозами, на чем они основываются и какой в целом может быть нынешняя зима в Украине.

