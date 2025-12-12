Штормовой ветер и до +10 градусов: прогноз погоды на 12 декабря

Завтрашняя пятница в Украине будет ветреной, но теплой. Порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать штормовых 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В ночь на 12 декабря дожди ожидаются на юге и востоке страны, на северо-востоке с мокрым снегом. Днем небольшие осадки возможны на Левобережье, а вечером к умеренным дождям присоединятся северные области и Харьковщина.

Температура воздуха будет оставаться плюсовой даже ночью - от +2 до +6 градусов. Завтра днем ожидается от +4 до +8 градусов, на юге - до +10 градусов.



В Киеве 12 декабря будет очень ветрено и довольно тепло - до +8 градусов. Местами пройдет дождь.

С 13-14 декабря синоптик прогноза снижение температуры в большинстве областей.

"Похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими - гололедица, темнеет очень рано, поэтому будьте особенно внимательными и приветливыми друг к другу", - пишет Диденко.