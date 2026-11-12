Штормовой ветер, дожди и "скачок тепла" до +19: какой погоды ждать в Украине 13 ноября
Погода в Украине 13 ноября ожидается ветреная, влажная и контрастная по температуре. Местами дождь будет переходить в снег, в то время как в других областях воздух может прогреться до +19°C.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Что будет с осадками в Украине 13 ноября
Эксперт рассказала, что на синоптическую ситуацию в Украине 13 ноября будет влиять в значительной степени деятельность атмосферных фронтов.
В большинстве регионов будет преобладать влажная погода с дождями.
На западе - местами возможен мокрый снег.
Чего ждать от ветра и температуры воздуха
"Внимание! Завтра в Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду", - подчеркнула Диденко.
Учитывая это, она посоветовала "забрать с балконов и дворов все, что легко летает".
"Сами избегайте находиться под большими старыми деревьями, рекламными щитами. Особо тщательно выберите место для парковки автомобиля", - добавила метеоролог.
Кроме того, в пятницу в Украине ожидается "скачок температуры воздуха".
Синоптик уточнила, что "будет очень тепло".
Днем - около +10...+15°C. На юге - до +14...+19°C.
При этом в западных областях предполагается более прохладная погода - около +4...+8°C.
Прогноз погоды по Украине на 13 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Какую погоду в пятницу прогнозируют в Киеве
Диденко сообщила, что в Киеве 13 ноября ожидается сильный ветер, достигающий скорости 15-20 метров в секунду.
Пройдут дожди.
Однако температура воздуха "подсластит эту непогоду".
"Будет очень тепло в столице, до +12 градусов", - уточнила синоптик.
Она добавила, что такая погода "закрутит головы и сосуды", поэтому метеопатам следует быть особенно осторожными.
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Особенности синоптической ситуации позже
Позже, по данным Диденко, с 14-15 ноября (субботы и воскресенья) синоптическая ситуация в Украине "вернется в обычное ноябрьское русло".
"Похолодает до нормы", - объяснила специалист.
Однако подобные "теплые подъемы градусов", по ее словам, "еще будут".
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