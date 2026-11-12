У семи населених пунктах Київської області зафіксували забруднення повітря: поради ОВА
Зранку четверга, 12 листопада, у семи населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.
Де саме й чому погіршилась якість повітря
За даними експертів, тимчасове погіршення якості повітря виявили на семи локаціях.
Йдеться про такі населені пункти Київської області:
- Іванків;
- Біла Церква;
- Боярка;
- Вишневе;
- Обухів;
- Бориспіль;
- Бровари.
В ОВА уточнили, що там було зафіксовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу.
Чим і для кого небезпечна така ситуація
Повідомляється, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання.
Особливо чутливими до цього є:
- діти;
- люди старшого віку;
- люди з підвищеною чутливістю до подразників.
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Що радять спеціалісти місцевим мешканцям
З огляду на ситуацію, що склалась, мешканцям вищезазначених населених пунктів регіону рекомендують:
- тримати вікна зачиненими;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності - увімкнути очищувач повітря.
Як надовго може "затриматись" пил у повітрі
У Київській ОВА розповіли, що концентрація дрібнодисперсного пилу "поступово знижується".
Уточнюється, що поточні погодні умови - хмарність, дощ і помірний південно-східний вітер зі швидкістю близько 5-10 м/с - сприяють:
- перемішуванню повітряних мас;
- вимиванню пилу опадами;
- розсіюванню забруднювальних речовин.
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Ситуація в інших населених пунктах області
Насамкінець громадянам повідомили, що в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі - не зафіксовано.
Рівень гамма-випромінювання у регіоні - залишається в межах природного фону.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, що стривожило міжнародну групу вчених, які дослідили чорнобильські "гарячі частинки" через 40 років після аварії на ЧАЕС.
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