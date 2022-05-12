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Штайнмайер рассказал, когда приедет в Украину

Фото: президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов посетить Украину. Но в ближайшее время такая поездка не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий немецкому телеканалу MDR в среду, 11 мая.

"Я предполагаю, что в свое время снова встречусь с президентом Зеленским", – сказал он.

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать в Киев.

Напомним, что ранее украинская власть отказалась принимать Штайнмайера в Киеве. Конфликт удалось уладить во время телефонного разговора президентов.

Впоследствии в Германии анонсировали визит в Украину главы Бундестага Бербель Бас и министра иностранных дел Анналены Бербок.

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