Штайнмайер рассказал, когда приедет в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов посетить Украину. Но в ближайшее время такая поездка не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий немецкому телеканалу MDR в среду, 11 мая.
"Я предполагаю, что в свое время снова встречусь с президентом Зеленским", – сказал он.
Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать в Киев.
Напомним, что ранее украинская власть отказалась принимать Штайнмайера в Киеве. Конфликт удалось уладить во время телефонного разговора президентов.
Впоследствии в Германии анонсировали визит в Украину главы Бундестага Бербель Бас и министра иностранных дел Анналены Бербок.
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