Глава немецкого Бундестага планирует приехать в Киев

Глава немецкого Бундестага Бербель Бас планирует визит в Киев. Она может прибыть в украинскую столицу по приглашению спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Стоит отметить, впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину может приехать высокопоставленный представитель властей Германии.

"Глава немецкого Бундестага приедет в Киев по приглашению главы Верховной рады Руслана Стефанчука. Политики проведут переговоры и примут участие в совместной церемонии памяти жертв Второй мировой войны. События по чествованию памяти жертв запланированы на 8 мая", - информирует издание.

Напомним, ранее правительство Украины ранее отменило визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в украинскую столицу из-за его тесных связей с РФ в последние годы.

После чего в Киев был приглашен канцлер Германии Олаф Шольц. Однако сам канцлер ФРГ заявил, он не хочет ехать в Киев, пока там не будет президента Штайнмайера.

При этом вчера стало известно, немецкий президент вновь заявил о готовности к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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