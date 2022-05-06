Посол Украины отказался извиняться за "обиженную колбасу" перед Шольцем

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от извинений за свои противоречивые заявления в адрес федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца. Последнего он называл "обиженной ливерной колбасой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни", - отметил Мельник. Отметим, на днях он резко раскритиковал канцлера Шольца за то, что тот отказался от поездки в Украину, объяснив свое решение тем, что Киев отказался принимать Штайнмайера из-за его пророссийской политики в прошлом. В частности, по словам Мельника, канцлеру не следует разыгрывать "обиженную ливерную колбасу", поскольку это негосударственное поведение.