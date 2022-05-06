Зеленский предложил Шольцу и Штайнмайеру приехать в Киев 9 мая

Украинская сторона пригласила канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать с визитом в Киев. Такая поездка могла бы состояться 9 мая, когда отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Канцлер Шольц приглашен в Киев, приглашение остается в силе. Он мог бы сделать этот мощный политический шаг, приехав сюда 9 мая. Я не буду объяснять, я думаю, вы должны понимать почему. Иногда в истории мы должны делать определенные шаги ради нашего единства, даже если в отношениях есть какая-то прохлада", - отметил он.

Он также подчеркнул, что вчера разговаривал с Штайнмайером и тоже пригласил его.

"Я передал через него приглашение канцлеру. Украина особенно открыта во время войны. Вы можете приехать в любое время", - добавил Зеленский.

Почему немецкие лидеры не едут в Киев

В апреле 2022 года стало известно, что Штайнмайер хотел приехать в Киев в компании президента Польши и стран Балтии, чтобы выразить поддержку украинской стороне на фоне вторжения России. Однако официальный Киев отказал ему в связи с его пророссийской политикой в прошлом, в частности, с многолетней поддержкой проекта "Северный поток-2".

Канцлер Шольц выразил разочарование позицией Киева и возложил на него вину за то, что и сам до сих пор не посетил Украину, как и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Масло в огонь подлил и посол Украины Андрей Мельник, который назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой".