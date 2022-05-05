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Готовится к поездке. Шольц анонсировал визит Бербок в Украину

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Берлин, Четверг 05 мая 2022 20:46
Готовится к поездке. Шольц анонсировал визит Бербок в Украину Фото: Глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что глава немецкого МИД Анналена Бербок планирует посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

О датах и деталях визита Шольц пока не рассказал.

Помимо Бербок Украину также планирует посетить представитель Бундестага Бербель Бас.

Напомним, что ранее немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил готовность к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Германия планирует увеличить военную помощь Украине. Так, правительство Германии планирует передать Украине радарную систему Cobra.

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