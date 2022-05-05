Готовится к поездке. Шольц анонсировал визит Бербок в Украину
Фото: Глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что глава немецкого МИД Анналена Бербок планирует посетить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
О датах и деталях визита Шольц пока не рассказал.
Помимо Бербок Украину также планирует посетить представитель Бундестага Бербель Бас.
Напомним, что ранее немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил готовность к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также мы писали, что Германия планирует увеличить военную помощь Украине. Так, правительство Германии планирует передать Украине радарную систему Cobra.
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