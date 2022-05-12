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Штайнмаєр розповів, коли приїде до України

Фото: президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий відвідати Україну. Але найближчим часом така подорож не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар німецькому телеканалу MDR в середу, 11 травня.

"Я припускаю, що свого часу знову зустрінуся з президентом Зеленським", - сказав він.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра приїхати до Києва.

Також нагадаємо, що раніше українська влада відмовилася приймати Штайнмаєра в Києві. Конфлікт вдалося залагодити під час телефонної розмови президентів.

Згодом у Німеччині анонсували візит до України глави Бундестагу Бербель Бас та міністра закордонних справ Анналени Бербок.

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