Штати ведуть "дуже конструктивні" переговори з Україною та РФ щодо війни, - Трамп

Можливі переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський наголошував на тому, що Україна потребує гарантії безпеки перед тим, як повернутися за стіл переговорів, а Штати, своєю чергою, здатні примусити диктатора Володимира Путіна до миру.

Трамп після інавгурації вже погрожував Росії додатковими митами, а також санкціями, якщо Кремль найближчим часом не погодиться укласти угоду щодо припинення вогню.

Як відзначав російський опозиційний політолог Аббас Галлямов, Штати мають достатньо важелів тиску проти Росії, аби примусити ворога до діалогу.

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