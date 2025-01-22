"Буде тільки гірше". Трамп жорстко закликав Путіна зупинити війну проти України
Американський президент Дональд Трамп пригрозив Росії новими податками, тарифами та санкціями, якщо війна проти України не припиниться. Політик закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно зупинити агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У своєму пості на сайті Truth Social Дональд Трамп пригрозив накласти "високі рівні податків, тарифів і санкцій" на Росію та її союзників, якщо вона не припинить вторгнення в Україну.
Пост з'явився після того, як Трамп не зміг виконати свою передвиборчу обіцянку припинити війну в країні протягом 24 годин після вступу на посаду.
"Я не хочу завдати шкоди Росії. Я люблю російський народ, і в мене завжди були дуже хороші стосунки з президентом Путіним - і це попри те, що ліві радикали твердять про Росію, Росію, Росію. Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 000 000 життів. З огляду на все це, я збираюся надати Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу", - наголосив він.
Водночас Трамп закликав росіян піти на переговори зараз, щоб припинити війну до того, як вона стане гіршою.
"Якщо ми не укладемо "угоду", до того ж найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам. Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий. Настав час "укласти угоду". Більше не має бути втрачено жодного життя!!!", - підкреслив президент.
Трамп заявляв, що домовиться з Путіним та завершить війну в Україні
Нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово заявляв, що здатен завершити війну між Росією та Україною за 24 години. Ще під час своєї президентської кампанії він наголошував, що розуміє, як домовитися з Путіним, і запевняв, що мир можна досягти швидко.
Однак після виборів політик перестав публічно говорити про конкретні кроки щодо завершення війни.
Однак РБК-Україна вже зібрало головні заяви Трампа та його команди, які були озвучені після інавгурації.
Зауважимо також, що днями Трамп доручив організувати телефонну розмову з російським диктатором і очікується, що ця розмова пройде найближчими днями.
Водночас на ці дії американського лідера відреагував український президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що закінчити війну Росії потрібно не лише швидко, а й справедливо та надійно для України.
Більше про заяву Зеленського можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
РБК-Україна також писало, що раніше сьогодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив, що найімовірніше, введе нові санкції проти Росії. Це буде в разі, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни Україні.
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