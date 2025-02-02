Переговори США з Росією без України - дуже небезпечні для всіх, - Зеленський

Виключення України з переговорів США та Росії про завершення війни, було б "дуже небезпечним". Києву і Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави агентству Associated Press.

Глава держави зазначив, що Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню, щоб обговорювати будь-які поступки, оскільки Кремль трактує це як програш у той час, як російські війська мають перевагу на полі бою.

На думку Зеленського, Дональд Трамп може посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетичну та банківську системи, а також продовженням підтримки українських військових.

"Я думаю, що це найближчі та найважливіші кроки", - сказав він.

Заяви президента України послідували за коментарями Трампа, який у п'ятницю заявив, що американські та російські офіційні особи "вже говорять" про припинення війни. Президент США зазначив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією, але не уточнив, про що саме.

"У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас - це небезпечно для всіх", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що його команда контактує з адміністрацією Трампа, але ці дискусії відбуваються на "загальному рівні", а також що вірить у подальші особисті зустрічі для розробки більш детальних домовленостей.

"Нам слід більше працювати над цим. Трамп зі зрозумілих причин був зосереджений на внутрішніх питаннях у перші тижні після своєї інавгурації", - сказав Зеленський.

Важлива зустріч з Трампом

За словами Зеленського, під час першої телефонної розмови з Трампом під час президентської кампанії вони домовилися, що в разі його перемоги, вони зустрінуться для обговорення кроків, необхідних для припинення війни.

Однак запланований візит посланника Трампа в Україні Кіта Келлога був відкладений "з юридичних причин", сказав Зеленський. За цим послідувало раптове заморожування іноземної допомоги, що фактично змусило українські організації зупинити проекти.

"Я вважаю, що, в першу чергу, ми (повинні) провести з ним зустріч, і це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть усі в Європі", - сказав Зеленський, маючи на увазі "спільне бачення швидкого припинення війни".

За словами глави держави, після розмови з Трампом "ми повинні перейти до якогось формату розмови з росіянами. І я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну і росіян. ... І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також повинен бути там. Я думаю, що це було б справедливо, ефективно. Але як це вийде? Я не знаю".

Зеленський застеріг від того, щоб дозволити Путіну взяти "контроль" над війною, очевидно, маючи на увазі неодноразові погрози ескалації з боку Росії за часів адміністрації президента Джо Байдена.