Возможные переговоры Украины и России возможны

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина нуждается в гарантиях безопасности перед тем, как вернуться за стол переговоров, а Штаты, в свою очередь, способны принудить диктатора Владимира Путина к миру.

Трамп после инаугурации уже угрожал России дополнительными пошлинами, а также санкциями, если Кремль в ближайшее время не согласится заключить соглашение о прекращении огня.

Как отмечал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов, Штаты имеют достаточно рычагов давления против России, чтобы принудить врага к диалогу.

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