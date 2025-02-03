Путін готовий до переговорів, - політолог
Російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів щодо повномасштабної війни. Сьогодні країна-окупант має достатньо больових точок, на які могли б натиснути Сполучені Штати Америки (США).
Про це розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов у матеріалі РБК-Україна "Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори".
Як пояснив Галлямов, ситуація в російській економіці, на фронті, а також величезні втрати вже можуть змусити диктатора піти на переговори. Це означає, що команда 47-го голови Білого дому Дональда Трампа має необхідні важелі тиску, щоб змусити Путіна відійти від колишніх умов. Серед цих інструментів:
- продовження військової допомоги України на тому ж або ж навіть більшому рівні, що призведе до підвищення втрат серед російських терористів й посилення ударів по території Росії;
- обрушення ціни на нафту. Армія Росії, є армією найманців, яка воює не за батьківщину чи Путіна, а за гроші.
"Трамп налаштований по відношенню до Путіна в цілому непогано, досить лояльно. Навіщо Путіну з ним сваритися з урахуванням усіх нинішніх і потенційних проблем? Посвариться - і Трамп збільшить обсяги постачання зброї в Україні, упустить ціни на нафту і, до того ж на зло Росії прийме Україну до НАТО", - міркує Галлямов.
Можливі переговори Росії та України
Раніше президент Володимир Зеленський наголошував на тому, що Києву необхідні гарантії безпеки перед тим, як повернутися за стіл переговорів. Зокрема стверджував, що якщо Трамп забажає примусити диктатора до миру - у нього це вдасться.
Окремо варто додати, що після інавгурації Трамп звернувся до Путіна й пригрозив йому додатковими митами та санкціями, якщо Росія найближчим часом не погодиться укласти угоду щодо припинення вогню.
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