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В штабе ООС уточнили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

Новости » Общество     19.11.2019 - 16:52
В штабе ООС уточнили информацию о пострадавшем на Донбассе военном
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Речь идет о количестве раненых за 17 ноября

В штабе операции Объединенных сил уточнили информацию о пострадавшем на Донбассе военном в воскресенье, 17 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В штабе сообщили, что ранение получил еще один ураинский военный.

"Ранения украинского воина, которое произошло 17 ноября близ населенного пункта Сизо Луганской области, по предварительным результатам расследования квалифицируется как боевое. Исследуются обстоятельства происшествия, проводятся специальные следственные действия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас жизни и здоровью военнослужащего ничего не угрожает. Ему предоставили медицинскую помощь.

В штабе ООС уточнили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

РБК-Украина писало, что 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина заявил, что на сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся.

Для урегулирования на Донбассе необходим сильный политический импульс, - Гремингер Минский процесс продолжится и без политического прогресса, - посол Германии
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