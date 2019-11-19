У штабі ООС уточнили інформацію про потерпілого на Донбасі військового

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Мова йде про кількість поранених за 17 листопада

У штабі операції Об'єднаних сил уточнили інформацію про постраждалого на Донбасі військового у неділю, 17 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

У штабі повідомили, що поранення отримав ще один український військовий.

"Поранення українського воїна, яке сталось 17 листопада поблизу населеного пункту Сизе Луганської області, за попередніми результатами розслідування кваліфікується як бойове. Досліджуються обставини події, проводяться спеціальні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зараз життю і здоров'ю військовослужбовця нічого не загрожує. Йому надали медичну допомогу.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

РБК-Україна писало, що 17 листопада збройні формування Російської Федерації і її бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Крім цього, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що на сьогоднішній момент альтернатив мінськими угодам не готуються.