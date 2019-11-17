ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

Новости » Происшествия     17.11.2019 - 18:07
На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе с начала текущих суток, 17 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские оккупационные войска осуществили три обстрела по позициям украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Крымского, у Луганского, неподалеку Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил три обстрела по позициям Объединенных сил - у Новомихайловки, вблизи Красногоровки, неподалеку Лебединского.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два взрыва вблизи Петровского на Донбассе.

РБК-Украина писало, что СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

В Кремле назвали закон об особом статусе Донбасса краеугольным Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь