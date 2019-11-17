На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе с начала текущих суток, 17 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские оккупационные войска осуществили три обстрела по позициям украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Крымского, у Луганского, неподалеку Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил три обстрела по позициям Объединенных сил - у Новомихайловки, вблизи Красногоровки, неподалеку Лебединского.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два взрыва вблизи Петровского на Донбассе.

РБК-Украина писало, что СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.