Пристайко: альтернативы минским соглашениям не готовятся

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Однако, по словам Пристайко, украинская сторона готова принять изменения, которые могут предложить лидеры "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналиста, могут ли быть на нормандском саммите озвучены хотя бы базовые параметры закона об "особом статусе Донбасса" и будет ли указано, что одни пункты могут войти в закон, а на другие Украина не согласна, министр ответил: "То, что вы говорите - это возможный путь, но он будет очень похож на переписывание минских соглашений. Лидеры могут принять и такое решение тоже. Никто не может запретить лидерам признать, что за пять лет минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир в Украину, потому их надо адаптировать".

По его словам, "в соглашениях есть вещи, которые надо адаптировать потому, что все хронологические сроки уже пропущены".

Пристайко напомнил, что "в 2015 году встреча длилась шестнадцать часов, результатом которой стали вторые минские договоренности, однако долгое время до этого данные позиции нарабатывались переговорными командами на уровне министерств иностранных дел, на уровне команд президентов, и они были предложены лидерам, которые их доработали окончательно".

Министр отметил, что альтернативы минским соглашениям не готовятся.

"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут - и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот - нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - подытожил Пристайко.

Напомним, саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и пройдет в Париже.