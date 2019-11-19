На Донбассе в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий ООС

Боойвики использовали запрещенные минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы
На Донбассе за прошедшие сутки 18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, враг вел огонь из пушек БМП.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов:
Вчера, 18 ноября, на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Обединенных сил.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.
Напомним, на Донбассе за минувшие сутки 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина заявил, что на сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся.