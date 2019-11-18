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На Донбассе боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 18:35
На Донбассе боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала текущих суток, 18 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По позициям украинских военнослужащих российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Крымского, неподалеку Луганского, дважды у Новотошковского, неподалеку Травневого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил три обстрела по позициям Объединенных сил: дважды у Новомихайловки и неподалеку Лебединского.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина заявил, что на сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся.

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