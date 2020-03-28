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На Шри-Ланке зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 17:36
На Шри-Ланке зафиксировали первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

Вирусом на острове заразились 110 человек

Первый смертельный случай от коронавируса зарегистрировали на Шри-Ланке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По данным Министерства здравоохранения страны, скончался 60-летний мужчина. Как и в большинстве подобных случаев, он имел ряд сопутствующих патологий. В частности, несколько лет назад мужчина перенес пересадку почки, а также страдал диабетом и высоким кровяным давлением.

При этом не сообщается, каким образом мужчина заразился инфекцией.

На данный момент на Шри-Ланке коронавирусом заразились 110 человек. Еще 9 жителей острова излечились от болезни.

12 марта правительство Шри-Ланки временно приостановило выдачу виз иностранным туристам по прибытии в качестве меры контроля за распространением коронавируса в стране. В связи с массовым закрытием границ по всему миру, на Шри-Ланке застряли несколько сотен украинцев.

27 марта Украина полностью закрыла границу для всех граждан. Президент Владимир Зеленский пообещал, что об украинцах, которые остались за границей, позаботятся украинские дипломаты.

Как сообщало РБК-Украина, все зарубежные дипломатические учреждения Украины развернули программу "Защита" для помощи украинцам, которые не успели вернуться домой.

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