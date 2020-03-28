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На Шрі-Ланці зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 17:36
На Шрі-Ланці зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

Вірусом на острові заразилися 110 осіб

Перший смертельний випадок від коронавірусу зареєстрували на Шрі-Ланці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, помер 60-річний чоловік. Як і в більшості подібних випадків, він мав ряд супутніх патологій. Зокрема, кілька років тому чоловік переніс пересадку нирки, а також страждав на діабет і високий кров'яний тиск.

При цьому не повідомляється, яким чином чоловік підхопив інфекцією.

Наразі на Шрі-Ланці коронавірусом заразилися 110 осіб. Ще 9 жителів острова вилікувалися від хвороби.

12 березня уряд Шрі-Ланки тимчасово призупинив видачу віз іноземним туристам після прибуття у якості заходів контролю за поширенням коронавірусу в країні. У зв'язку з масовим закриттям кордонів по всьому світу, на Шрі-Ланці застрягли кілька сотень українців.

27 березня Україна повністю закрила кордон для всіх громадян. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що про українців, які залишилися за кордоном, подбають українські дипломати.

Як повідомляло РБК-Україна, всі закордонні дипломатичні установи України розгорнули програму "Захист" для допомоги українцям, які не встигли повернутися додому.

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