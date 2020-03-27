В МИД объяснили, как помогут украинцам за границей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Посольства и генеральные консульства Украины во всем мире развернут программу "Защита"

Все зарубежные дипломатические учреждения Украины развернут программу "Защита" для помощи украинцам после закрытия границы 27 марта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Согласно сообщению, посольства и генеральные консульства во всем мире будут предоставлять гражданам Украины, такую поддержку:

решать вопросы просроченных документов/разрешений/виз на пребывание в иностранной стране;

сотрудничать с правоохранительными органами страны пребывания для защиты законных интересов граждан в случае их нарушения;

информировать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой;

информировать об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания, введении режимов чрезвычайного положения и т. п;

консультировать относительно решения бытовых вопросов и охраны здоровья (адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т. д);

будут обрабатывать с местной властью и бизнесом, готовыми помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах (кампусах, социальных учреждениях, школах и т. п) тех наших граждан, которые не имеют средств к существованию и места жительства;

будут налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать.

"Оставайтесь на связи с посольством или консульством в стране, где вы "застряли". Сообщите дипломатам о том, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы "Защита в (название города/страны)" в социальных сетях и мессенджерах, которые работают в странах вашего пребывания", - сообщили в МИД.

В ведомстве также отметили, что помогут украинцам с возвращением домой как только в стране, где находятся граждане, стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при имеющейся способности Министерства здравоохранения обеспечить надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину.

Напомним, с 27 марта Украина закрывает границу для предотвращения распространения коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что об украинцах, которые остались за рубежом, позаботятся дипломаты.