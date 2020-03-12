Власти Шри-Ланки ужесточают правила въезда в страну из-за коронавируса

Фото: флаг Шри-Ланки (flickr.com Nazly Ahmed)

Всем туристам предстоит заранее оформлять электронное разрешение на въезд в страну

Правительство Шри-Ланки временно приостановило выдачу виз иностранным туристам по прибытии в качестве меры контроля за распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lanka Busness Online.

Как сообщается, приостановка выдачи виз по прибытию будет действовать до дальнейшего уведомления.

Однако всем туристам предстоит заранее оформлять электронное разрешение на въезд в страну. До 30 апреля текущего года ETA остается бесплатной.

Также власти призвали общественность как можно больше избегать поездок за границу, если это не является чрезвычайной необходимостью.

В заявлении правительства говорится, что карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в стране применимы не только к гражданам, которые находятся в Италии, Южной Кореи и Ирана, но и к иностранцам.

Напомним, 12 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из Европы в связи с распространением коронавируса. Однако американский президент отметил, что данные меры не будут распространяться на Великобританию.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.