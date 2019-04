На Шри-Ланке ввели комендантский час

Кроме того, в аэропорту Коломбо Бандаранайке усилили меры безопасности

В результате серии взрывов на Шри-Ланке на всей территории страны на ближайшие 12 часов ввели комендантский час. Об этом сообщает ланкийское издание ADAderana.

Данное рапоряжение подписал президент республики.

Кроме того, в аэропорту Коломбо Бандаранайке (Bandaranaike) усилили меры безопасности. В связи с этим всех пассажиров просят прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до вылета, чтобы успеть пройти проверку на безопасность, которую будут проводить тщательнее.

Отметим, аэропорт Бандаранайке города Коломбо является главным аэропортом страны и единственным международным аэропортом острова Шри-Ланка.

Passengers should report to Bandaranaike International Airport (BIA) four hours before flights - 21st April 2019 ! pic.twitter.com/kP675HdDPZ