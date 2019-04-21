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На Шри-Ланке ввели комендантский час

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 12:47
На Шри-Ланке ввели комендантский час
Иллюстративное фото (twitter.com/BT_India)

Кроме того, в аэропорту Коломбо Бандаранайке усилили меры безопасности

В результате серии взрывов на Шри-Ланке на всей территории страны на ближайшие 12 часов ввели комендантский час. Об этом сообщает ланкийское издание ADAderana.

Данное рапоряжение подписал президент республики. 

Кроме того, в аэропорту Коломбо Бандаранайке (Bandaranaike) усилили меры безопасности. В связи с этим всех пассажиров просят прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до вылета, чтобы успеть пройти проверку на безопасность, которую будут проводить тщательнее.

Отметим, аэропорт Бандаранайке города Коломбо является главным аэропортом страны и единственным международным аэропортом острова Шри-Ланка.

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 185 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Как сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, граждан Украины нет среди погибших на Шри-Ланке.

Позднее в Коломбо произошел седьмой взрыв за день. Сообщается, что новый взрыв произошел в столице Шри-Ланки Коломбо возле зоопарка. По данным полиции, погибли два человек.

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