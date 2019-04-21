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На Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 07:57
На Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах
Фото: взрывы на Шри-Ланке (facebook.com/NewsfirstSL)

В результате взрывов на Шри-Ланке погибли не менее 10 человек

Утром 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, на данный момент известно о гибели не менее 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание News First.

Сообщается, что всего взрывов было шесть, по предварительной информации, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

По предварительным данным, в результате взрывов погибли не менее десяти человек. Также сообщается, что более 50 получили ранения.

Напомним, накануне в Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания. По данным местных силовиков, в нападении принимали участие три террориста-смертника, а после взрыва были слышны звуки выстрелов.

Кроме того, вчера в результате вооруженного нападения в мексиканском городе Минатитлан погибли, по меньшей мере, 13 человек. В последние месяцы в Мексике участились вооруженные нападения и столкновения между различными преступными группировками, которые сопровождаются жертвами.

 

В Триполи слышны взрывы и выстрелы из зенитных установок, - Reuters
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