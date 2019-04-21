На Шри-Ланке произошел новый взрыв

Фото: взрывы на Шри-Ланке (twitter.com/aashikchin)

Новый взрыв на Шри-Ланке унес жизни двух человек

Седьмой за последние несколько часов взрыв на Шри-Ланке зафиксирован в Коломбо, в результате него погибли два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает AFP.

Сообщается, что новый взрыв произошел в столице Шри-Ланки Коломбо возле зоопарка. По данным полиции, в результате него погибли два человека. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, по последним данным, в результате серии взрывов на Шри-Ланке 21 апреля погибли свыше 180 человек. Всего с утра прогремели семь взрывов, в том числе в католических храмах и отелях. Обстоятельства взрывов устанавливаются. Источники в службах безопасности уточняют, что по меньшей мере в двух церквях взрывное устройство могли привести в действие террористы-смертники.

Как сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, граждан Украины нет среди погибших на Шри-Ланке.

"По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Информация уточняется", - сообщил дипломат.