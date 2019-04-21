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Среди погибших на Шри-Ланке украинцев нет, - МИД

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 11:49
Среди погибших на Шри-Ланке украинцев нет, - МИД
Фото: взрывы на Шри-Ланке (facebook.com/NewsfirstSL)

Дипломаты выясняют ситуацию о возможном наличии среди пострадавших

Граждан Украины нет среди погибших в результате взрывов на острове Шри-Ланка. Об этом "Укринформу" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

По его словам, дипломаты выясняют ситуацию о возможном наличии среди пострадавших в результате взрывов граждан Украины.

“По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Информация уточняется”, - сообщил Кирилич.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 185 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Также министр экономических реформ республики Харша де Сильва сообщил, что среди погибших при взрывах в отелях и в католических церквях есть иностранцы. Граждане каких именно государств пострадали в результате событий, министр не уточнил.

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