На Шрі-Ланці ввели комендантську годину

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Крім того, в аеропорту Коломбо Бандаранайке посилили заходи безпеки

В результаті серії вибухів на Шрі-Ланці на всій території країни на найближчі 12 годин ввели комендантську годину. Про це повідомляє ланкійське видання ADAderana.

Дане рапоряжение підписав президент республіки.

Крім того, в аеропорту Коломбо Бандаранайке (Bandaranaike) посилили заходи безпеки. У зв'язку з цим всіх пасажирів просять прибувати в аеропорт не пізніше, ніж за 4 години до вильоту, щоб встигнути пройти перевірку на безпеку, яку будуть проводити ретельніше.

Зазначимо, аеропорт Бандаранайке міста Коломбо є головним аеропортом країни і єдиним міжнародним аеропортом острова Шрі-Ланка.

Passengers should report to Bandaranaike International Airport (BIA) four hours before flights - 21st April 2019 ! pic.twitter.com/kP675HdDPZ — SriLankan Airlines (@flysrilankan) 21 квітня 2019 р.

Нагадаємо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.

За останніми даними, в результаті пригоди загинуло 185 осіб, ще не менше 500 отримали поранення.

Як повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, громадян України немає серед загиблих на Шрі-Ланці.

Пізніше в Коломбо відбувся сьомий вибух за день. Повідомляється, що новий вибух стався в столиці Шрі-Ланки Коломбо біля зоопарку. За даними поліції, загинули двоє людей.