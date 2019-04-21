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Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 11:32
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180
Фото: взрыв в Шри-Ланке (twitter.com/Da_Vince2)

Среди погибших не менее 35 иностранцев

Количество жертв серии взрывов на Шри-Ланке достигло 185 человек. Об этом сообщает портал News 1ST со ссылкой на представителей местной полиции.

Как сообщается, среди погибших не менее 35 иностранцев. По меньшей мере четыре гражданина Китая получили ранения. Дипломаты посольства КНР в Коломбо уже посетили пострадавших, которые на данный момент находятся в медучреждениях. 

Также сообщается, что увеличилось количество пострадавших - не менее 500 человек. 

Напомним, сейчас МИД Украины выясняет были ли граждане Украины среди пострадавших.

Ранее РБК-Украина сообщало, что  21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Ранеесообщалось, что в результате происшествия погибло 160 человек, еще не менее 295 получили ранения. 

Также министр экономических реформ республики Харша де Силва сообщил, что среди погибших при взрывах в отелях и католических церквях есть иностранцы. Граждане каких именно государств пострадали в результате происшествий, министр не уточнил.

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