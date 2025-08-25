Шпигував за ЗСУ під виглядом жінки: ще один російський агент отримав 15 років тюрми

Російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він шпигував за підрозділами ЗСУ під виглядом жінки та коригував ракетно-дронові атаки РФ по Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
Як встановило розслідування, вороже завдання виконував 26-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужбісти завербували через Telegram-канал з пошуку "легких заробітків".
Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж. Видаючи себе за жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону.
За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів, що цікавили рашистів, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників.
Зібрану інформацію він месенджером передавав куратору у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.
Служба безпеки затримала зрадника у січні цього року за місцем його проживання. Під час обшуку у нього вилучено три телефони, які він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором.
На підставі доказів, задокументованих співробітниками внутрішньої безпеки та слідства СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, російську агентку засудили до 15 років тюрми. Гуляючи з 6-річним сином, вона фотографувала військові об’єкти в Одесі та позначала їхні координати на гугл-картах.
Нещодавно колишній український військовий отримав 15 років тюрми за дезертирство та державну зраду. Він шпигував на користь Росії.
Раніше суд виніс вирок 21-річному зраднику, який на замовлення російських спецслужб готував вогневе ураження об’єктів у Києві.
Також до 15 років тюрми з конфіскацією майна засудили ще одного російського агента. Зрадник коригував ракетні атаки РФ по Одесі та Житомиру.
Окрім того, Служба безпеки України з початку повномасштабної війни викрила 52 військовослужбовців, які працювали на Росію, та ліквідувала кілька агентурних мереж ворога.